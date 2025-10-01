Por la segunda fecha del mundial sub 20, Argentina se medirá ante Australia

“Australia es un gran equipo, se nota que más alla de los jugadores que tiene, está muy trabajado. Hace muchos días que están en Chile y en esas cosas se ven los pequeños detalles. Mientras otros equipos agarran solidez a lo largo del torneo, ellos ya la tienen por todo lo entrenado. Su principal virtud es todo el trabajo que tienen, va a ser muy difícil. Contra Italia merecieron ganar y terminaron perdiendo”, analizó el técnico Diego Placente en al previa.

Argentina, que actualmente cuenta con tres unidades, producto de la victoria por 3-1 ante Cuba en el debut (con goles de Alejo Saco, en dos oportunidades, y de Ian Subiabre), lidera el grupo D. Por su parte, Australia viene de caer por 1-0 ante Italia, quien también suma tres puntos. Luego de tres fechas, los mejores equipos de cada una de las zonas avanzarán a los octavos de final, así como los cuatro mejores terceros clasificados.