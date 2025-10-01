Por la segunda fecha del mundial sub 20, Argentina se medirá ante Australia

Salta en los juegos Evita 2025Deportes01/10/2025
Comenzaron las finales Nacionales de los juegos evita 2025 que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata y que cuentan con 360 deportistas salteños.
Esta noche, Argentina dará su segundo paso en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Desde las 20.00, el equipo dirigido pro Diego Placente se medirá ante Australia en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El encuentro, que contará con el arbitraje del español José Martía SánchezDeportes01/10/2025
“Australia es un gran equipo, se nota que más alla de los jugadores que tiene, está muy trabajado. Hace muchos días que están en Chile y en esas cosas se ven los pequeños detalles. Mientras otros equipos agarran solidez a lo largo del torneo, ellos ya la tienen por todo lo entrenado. Su principal virtud es todo el trabajo que tienen, va a ser muy difícil. Contra Italia merecieron ganar y terminaron perdiendo”, analizó el técnico Diego Placente en al previa.
Argentina, que actualmente cuenta con tres unidades, producto de la victoria por 3-1 ante Cuba en el debut (con goles de Alejo Saco, en dos oportunidades, y de Ian Subiabre), lidera el grupo D. Por su parte, Australia viene de caer por 1-0 ante Italia, quien también suma tres puntos. Luego de tres fechas, los mejores equipos de cada una de las zonas avanzarán a los octavos de final, así como los cuatro mejores terceros clasificados.
Comenzaron las finales Nacionales de los juegos evita 2025 que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata y que cuentan con 360 deportistas salteños.
Mientras el entrenador sigue sin recibir el alta médica, en el Xeneize buscarán recuperarse de la derrota ante Defensa y Justicia frente a la Lepra, con dos posibles regresos en el once. Úbeda está nuevamente a cargo del plantel.
El referente del “Millo” podría ausentarse en el Gigante de Arroyito debido al corte que sufrió frente a Palmeiras. El probable once de Gallardo.
El delantero argentino es la obsesión de Joan Laporta para el próximo mercado de pases. Sin embargo, su contrato con Atlético de Madrid hasta 2030 y la cláusula de € 500 millones hacen que la operación sea una de las más complejas en la historia reciente del fútbol.
Juan Román Riquelme tomó una decisión ante los problemas de salud del experimentado entrenador, quien se ausentó en el último partido.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
Comerciantes confirmaron que en las últimas semanas no hubo variaciones en el precio. La hoja común y la hojeada siguen siendo las más buscadas, mientras que la seleccionada es cada vez más difícil de conseguir.
Habilitó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile. El Presidente se saltó una vez más al Congreso.