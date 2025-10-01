Panaderías de Salta en crisis por la caída de consumo: “No vemos la luz al final del túnel”

Las ventas en Cofruthos cayeron hasta un 40%
El presidente del mercado alertó sobre la fuerte caída en las ventas de frutas y verduras en Salta con respecto a 2024. “Esto refleja lo complejo de la situación económica del país” señaló.
Salta01/10/2025
Por Aries, el presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió sobre la “muy mala situación” que atraviesan las panaderías de la provincia, con aumentos constantes en insumos y una caída sostenida del consumo.
Romano destacó que en el último mes el precio de la bolsa harina de 25 kilos pasó de 12.000 a 15.000 pesos, llegando incluso a 16.000 en algunos puntos de venta. “Ese aumento es muy difícil de trasladarlo al precio final de los productos, porque el consumo está totalmente caído”, señaló.
En ese sentido, explicó que muchas panaderías redujeron sus horarios de producción ante la baja demanda: “Si antes trabajábamos 7 u 8 horas, hoy apenas llegamos a 5 o 6 horas. La gente cada vez le alcanza menos la plata y el modelo económico actual es un ajustazo al bolsillo”.
Romano advirtió que la situación afecta a toda la cadena: empleados con menos horas de trabajo, familias de pequeños empresarios que deben recurrir a tarjetas de crédito y préstamos para cubrir gastos básicos, y un aumento de la informalidad y la competencia por precios. “Antes los chicos salían del colegio y venían con sus padres a comprar facturas. Hoy una docena puede costar 10.000 pesos, entonces la gente deja de consumir y empieza la cadena de caída para todos”, explicó.
El dirigente alertó que la crisis amenaza la continuidad de muchas pymes familiares, que ya enfrentan costos de luz, gas y personal elevados, mientras intentan sostener el empleo: “La panadería aguanta hasta donde puede, pero la curva de ventas parece una L que sigue cayendo y no se ve la luz al final del túnel”.
Romano concluyó señalando que, ante la situación, los consumidores buscan precios más bajos, lo que presiona aún más a las pequeñas panaderías: “A veces ni ganancia tenemos, pero hay que cubrir costos que son muy altos. La gente no le alcanza la plata y eso repercute en todos”.
La venta de nafta y gasoil permanece 5 a 6% por debajo de 2024, mientras los “micro aumentos” confunden a los consumidores y afectan la rentabilidad de las estaciones.
Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, advierte que el modelo económico actual deja endeudadas a las pequeñas empresas y afecta el empleo.
Los niveles de reserva tardan en recuperarse frente a la presión de los tratamientos, por lo que las donaciones y las campañas de colectas son claves.
El ministro de Infraestructura explicó que gran parte del endeudamiento corresponde al Fondo de Reparación Histórica y al crédito del Bicentenario.
El ministro de Infraestructura de la provincia advirtió que el Gobierno nacional paralizó escuelas, rutas y plantas de saneamiento.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
Comerciantes confirmaron que en las últimas semanas no hubo variaciones en el precio. La hoja común y la hojeada siguen siendo las más buscadas, mientras que la seleccionada es cada vez más difícil de conseguir.
Habilitó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile. El Presidente se saltó una vez más al Congreso.