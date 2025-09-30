Salta: capacitan a autoridades de mesa

La Secretaría Electoral de Salta informó que el viernes 3 y el sábado 4 de octubre se realizarán capacitaciones para autoridades de mesa en el interior, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

La Secretaría Electoral de Salta confirmó la realización de capacitaciones destinadas a las autoridades de mesa que participarán en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

El organismo informó que las actividades se desarrollarán en el interior provincial durante dos jornadas: el viernes 3 y el sábado 4 de octubre.

