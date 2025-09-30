De los Ríos cuestionó la quita y vuelta de las retenciones: “La vimos pasar”

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, criticó la decisión del Gobierno nacional de eliminar las retenciones por tres días y restituirlas de inmediato.

“El beneficio de retenciones cero iba a durar hasta el 30 de octubre, pero en tres días se cubrió el cupo de 7.000 millones de dólares y ahí nomás se volvió a imponer. Fue un manotazo de ahogado que no sirvió, ningún productor se benefició”, expresó en declaraciones en Aries.

Según De los Ríos, las grandes cerealeras fueron las únicas favorecidas, mientras que al Estado la medida le costó “entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, según los economistas”.

“Mucho menos en Salta, donde ningún productor tuvo la posibilidad de aprovecharla. No es serio sacar retenciones porque me ahogo y volverlas a poner a los tres días. Fue una medida improvisada y sin impacto productivo”, remarcó el funcionario.