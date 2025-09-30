Sáenz: “Quiero salteños trabajando en su tierra, no pidiendo planes en Buenos Aires”

Macri confirmó su visita a Olivos para hablar con Milei: “Es bueno haber retomado el diálogo”
Tras más de un año sin contacto directo, el exmandatario destacó que su objetivo es “decirle la verdad al presidente y colaborar en la salida del país”.
El gobernador pidió unidad para exigir a Nación obras estratégicas y defendió el empleo como fuente de dignidad. "Tenemos todo para crecer, pero necesitamos rutas y conectividad", sostuvo.
El gobernador Gustavo Sáenz insistió en la necesidad de que Nación reactive obras estratégicas para Salta y defendió el empleo como pilar del desarrollo.
“Quiero gente trabajando en su tierra, arraigada en sus pueblos, porque eso es lo que da dignidad. No quiero salteños con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna”, afirmó en la presentación del documento “Todos por Salta”, este martes en UTHGRA.
El mandatario señaló que la provincia “tiene todo para crecer”, pero que el futuro depende de la ejecución de obras de infraestructura como la ruta 51, el corredor bioceánico y la mejora de rutas nacionales.
El Presidente confirmó que recalibrará su equipo por la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, candidatos de LLA en CABA y Mendoza.
Copete: El gobernador defendió la gestión provincial y apuntó contra la falta de ejecución de proyectos en gobiernos anteriores. Aseguró que hoy la Provincia se hace cargo de obras históricas como el agua en Tartagal y Mosconi.
El gobernador pidió no trasladar la discusión provincial a la grieta nacional y aseguró que la propuesta oficialista presenta a “los mejores candidatos, comprometidos con los intereses de los salteños”.
El gobernador reclamó que los representantes legislativos prioricen los intereses provinciales por sobre los alineamientos partidarios. Recordó que “antes los senadores representaban a las provincias, no a los partidos”.
La Libertad Avanza busca respaldo del PRO y la UCR, aunque reconocen que la sesión será difícil. La votación podría dejar sin efecto las decisiones presidenciales.
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.