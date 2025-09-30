Sáenz: “Quiero salteños trabajando en su tierra, no pidiendo planes en Buenos Aires”

El gobernador pidió unidad para exigir a Nación obras estratégicas y defendió el empleo como fuente de dignidad. “Tenemos todo para crecer, pero necesitamos rutas y conectividad”, sostuvo.

Política30/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

GUSTAVO SÁENZ 2025 (2)

El gobernador Gustavo Sáenz insistió en la necesidad de que Nación reactive obras estratégicas para Salta y defendió el empleo como pilar del desarrollo.

“Quiero gente trabajando en su tierra, arraigada en sus pueblos, porque eso es lo que da dignidad. No quiero salteños con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna”, afirmó en la presentación del documento “Todos por Salta”, este martes en UTHGRA.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 10.38.25“Todos por Salta”: El documento completo firmado por Sáenz

El mandatario señaló que la provincia “tiene todo para crecer”, pero que el futuro depende de la ejecución de obras de infraestructura como la ruta 51, el corredor bioceánico y la mejora de rutas nacionales.

