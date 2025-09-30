“Si un diputado levanta la mano contra Salta, no debería volver más”, advirtió Sáenz

El gobernador Gustavo Sáenz se refirió al rol de los legisladores nacionales y cuestionó que en muchas ocasiones “levantan la mano para un lado o para el otro, pero no para los salteños”.

“Ese debe ser el límite de todos: levantar la mano de un diputado o senador en contra de los intereses de su provincia debería cortarse esa mano y no volver nunca más a Salta”, dijo este martes en la presentación del documento “Todos por Salta”.

Sáenz recordó que históricamente los senadores eran elegidos por las provincias para representar intereses locales, y planteó que hoy esa lógica se perdió tras la reforma política.