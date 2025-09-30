“Si un diputado levanta la mano contra Salta, no debería volver más”, advirtió Sáenz

El gobernador reclamó que los representantes legislativos prioricen los intereses provinciales por sobre los alineamientos partidarios. Recordó que “antes los senadores representaban a las provincias, no a los partidos”.

Política30/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

GUSTAVO SÁENZ 2025 (3)

El gobernador Gustavo Sáenz se refirió al rol de los legisladores nacionales y cuestionó que en muchas ocasiones “levantan la mano para un lado o para el otro, pero no para los salteños”.

“Ese debe ser el límite de todos: levantar la mano de un diputado o senador en contra de los intereses de su provincia debería cortarse esa mano y no volver nunca más a Salta”, dijo este martes en la presentación del documento “Todos por Salta”.

GUSTAVO SÁENZ 2025Sáenz reclamó por la ruta 51, el corredor bioceánico y las obras estratégicas para Salta

Sáenz recordó que históricamente los senadores eran elegidos por las provincias para representar intereses locales, y planteó que hoy esa lógica se perdió tras la reforma política.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail