El trámite estará abierto hasta el 24 de octubre y se confirmará la fecha del sorteo en los próximos días.
San Lorenzo y Seguridad unen esfuerzos para intensificar los controles viales
La Municipalidad de San Lorenzo y el Ministerio de Seguridad firmaron un convenio de cooperación para potenciar la seguridad vial en el ejido urbano.Municipios30/09/2025
El intendente de San Lorenzo, Dr. Manuel Saravia, se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras para trabajar en acciones que potencien la seguridad vial en el Municipio teniendo en consideración el notable crecimiento de las zonas urbanas, significando una mayor circulación vehicular.
En este contexto, las autoridades firmaron convenios de Cooperación en materia de seguridad vial para que la Policía pueda cooperar en el ejido urbano con controles viales conjuntos o por separado, labrado de infracciones y juzgamiento, capacitaciones a personal de tránsito local, campañas de concientización, y demás acciones preventivas de seguridad vial.
Al respecto, el Dr. Saravia señaló la importancia de la firma de este convenio a fin de aunar esfuerzos para mejorar la seguridad en el tránsito, concientizar a la comunidad y seguir trabajando por la seguridad ciudadana.
Por su parte, el ministro Solá Usandivaras destacó la importancia del trabajo articulado que potenciará los controles viales en zonas estratégicas, el reordenamiento vehicular y potenciar la seguridad preventiva que desarrolla la Policía Vial en una de las localidades de gran afluencia turística y crecimiento urbanístico. Remarcó que se avanzará en las gestiones para que el Municipio cuente con el Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir.
Del encuentro, participaron el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, Jorge Klix, secretario de Gobierno de San Lorenzo, y Sebastián Padovan, director de Tránsito local.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
