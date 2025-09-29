La Serenata a Cafayate ya tiene fecha confirmada: del 26 al 28 de febrero

La intendenta Rita Guevara confirmó en la FIT 2025 la edición número 52 del festival, que contará con la presencia del Chaqueño Palavecino en la última jornada.

29/09/2025

serenata

Este lunes, la intendenta Rita Guevara confirmó durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 que la edición número 52 del festival folclórico más importante de la región se realizará en los Valles Calchaquíes, convocando a miles de turistas y amantes del folklore de todo el país.

Guevara adelantó además uno de los grandes atractivos del evento: el Chaqueño Palavecino se presentará el sábado 28 de febrero, brindando su tradicional show en el histórico amanecer cafayateño. La Serenata a Cafayate se consolida como uno de los principales festivales folclóricos de Argentina, combinando música, cultura y turismo regional.

