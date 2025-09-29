La Serenata a Cafayate ya tiene fecha confirmada: del 26 al 28 de febrero

El puertorriqueño liderará por primera vez en solitario el espectáculo de medio tiempo el 8 de febrero en California.
La intendenta Rita Guevara confirmó en la FIT 2025 la edición número 52 del festival, que contará con la presencia del Chaqueño Palavecino en la última jornada.Cultura & Espectáculos29/09/2025Agustina Tolaba
Este lunes, la intendenta Rita Guevara confirmó durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 que la edición número 52 del festival folclórico más importante de la región se realizará en los Valles Calchaquíes, convocando a miles de turistas y amantes del folklore de todo el país.
Guevara adelantó además uno de los grandes atractivos del evento: el Chaqueño Palavecino se presentará el sábado 28 de febrero, brindando su tradicional show en el histórico amanecer cafayateño. La Serenata a Cafayate se consolida como uno de los principales festivales folclóricos de Argentina, combinando música, cultura y turismo regional.
Hoy, 29 de septiembre, se cumplen 61 años de la primera publicación de Mafalda, el icónico personaje de Quino. Inevitable preguntarse qué pensaría hoy de las redes sociales y la incapacidad de la humanidad para resolver los problemas básicos.
Este lunes 29 de septiembre, a las 21 en la Casa de la Cultura, Luis Leguizamón celebrará el cumpleaños número 108 de su padre con un recital abierto al público. Participarán músicos invitados.
A 25 años del fallecimiento de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, su hijo Luis afirmó que prefiere homenajearlo cada 29 de septiembre, en su cumpleaños, con un recital gratuito. “La obra del Cuchi es única y no va a desaparecer”, dijo en Aries
El evento tendrá lugar el 27 de septiembre de 9 a 21 hs, con entrada gratuita. Los asistentes podrán disfrutar de clases, talleres, espectáculos de danza, feria con emprendedores, shows, sorteos y muchas actividades más.
La película argentina dirigida por Dolores Fonzi, busca una nominación al Oscar 2026. Basada en un hecho real, la película ya está haciendo eco en el Festival de San Sebastián.
Descubrí dónde realizar tus compras, cuáles son las alternativas disponibles y qué tipos de locales atenderán al público durante el feriado comercial de este lunes 29 de septiembre.
El joven había sido visto por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su casa en el Bosque Peralta Ramos en bicicleta.
La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
Ampliación 20 de Junio: 17 familias aún sin reubicación tras el incendio
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.
El Gobierno sorprendió en el cierre de la FIT con beneficios turísticos: 12 cuotas sin interés en viajes, hasta 20% de descuento en gastronomía y alojamiento.