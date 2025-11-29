La estrella internacional Rosalía visitó La Bombonera y quedó deslumbrada al salir por el túnel. Acompañada por Trueno, la catalana cumplió el sueño de conocer el estadio de Boca.
Furor por Rosalía: La estrella catalana está en Buenos Aires tras el estreno de “LUX”
Rosalía, la sensación catalana, está de visita en Buenos Aires en el marco de la gira promocional de su cuarto álbum, LUX. La artista fue vista en el Microestadio Ferro disfrutando del show de Cindy Cats.Cultura & Espectáculos29/11/2025
Rosalía en Buenos Aires La catalana estrenó su disco nuevo Lux y visitó la capital argentina. (Redes Sociales)
Rosalía, la cantante catalana que está en tendencia en las plataformas de música tras el estreno de LUX, está de visita en Buenos Aires. Según trascendió, aterrizó en la capital argentina a las 20 de este jueves, en el marco de la gira promocional global de su cuarto álbum de estudio.
Después de abandonar el aeropuerto de Ezeiza e instalarse en el hotel, fue vista disfrutando desde una platea VIP el show que ofreció del grupo Cindy Cats en el Microestadio Ferro, donde estuvo acompañada por colegas argentinas como Soledad Pastorutti, Juliana Gattas (miembro de Miranda!), y Emilia (a quien escuchó interpretar previamente un cover de “Genio Atrapado” de Christina Aguilera). También escuchó a Trueno, el rapero ganador del Premio Gardel Oro.
Cuando la banda le dedicó un popurrí de sus canciones más reconocidas, y el público reaccionó eufórico por su presencia, la artista respondió con gestos de gratitud y reverencias. Su visita al país se había mantenido en secreto hasta el momento del homenaje, lo que incrementó la emoción entre los asistentes y los propios músicos.
Este viernes, en tanto, Rosalía continúó su itinerario con entrevistas en los programas “Nadie dice Nada” y “Otro Día Perdido”.
“Pensé que el disco iba a tomar más tiempo en hacer clic. Fue una sorpresa muy grande que sea instantáneo, que lo comprendieran de una me chocó para bien”, expresó la cantante este mediodía.
“Es mi manera de entender el pop ahora. Mi entorno me decía que no, que no es pop y que quizás a la gente iba a demorar en entender el disco. Pero no fue así”, reconoció.
LUX es el resultado de tres años de pausa desde el éxito mundial de Motomami y de trabajo de exploración y composición. Se trata de una obra ambiciosa y multilingüe, compuesta por 18 canciones que la artista distribuyó en cuatro movimientos. La duración total del disco conceptual es de una hora, y explora temas de espiritualidad, feminismo y transformación personal.
También se destaca por su fusión de flamenco, ópera y pop. Por otra parte, para este álbum interpreta canciones en 13 idiomas, entre ellos español, catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín y alemán, lo que convierte al disco en un proyecto sin precedentes en su carrera.
Con información de Página 12
