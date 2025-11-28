Martín Fierro de Oro 2025: El "Gato" Sylvestre fue el gran ganador

Gustavo “Gato” Sylvestre ganó el Martin Fierro de oro en la edición de cable 2025. El conductor de C5N se llevó la estatuilla más importante, cuando pasada la 1 de la mañana el presidente de APTRA, Luis Ventura, entregó el premio Martín Fierro de Oro a las señales de cable al periodista.

El conductor subió al escenario muy emocionado y expresó su agradecimiento: "Muchas gracias APTRA, muchas gracias a Luis Ventura por mantener este premio Martín Fierro durante tantos años".

Luego, enumeró todos sus trabajos tanto en radio como en televisión: “He cumplido 42 años en esta vocación que amo que es el periodismo”. También agradeció al canal que le abrió las puertas: “Gracias a C5N y a mi familia por bancar, a mi esposa y a mis hijas”.

Finalmente, cerró con una frase con mucho entusiasmo: “Viva el periodismo, que no muere, nadie lo podrá matar y que viva la televisión, que vivan todos los medios y vamos por mucho más”.

Durante la premiación, el conductor ya había subido al escenario a recibir el premio a Mejor Labor Periodística Masculina por su trabajo en Minuto Uno, en la señal C5N. En esa oportunidad, dio uno de los discursos más fuertes de la noche: “Transitamos años duros con el gobierno macrista que intentó cerrar C5N, y acá estamos. Seguimos estando porque no habrá ningún gobierno, por más odio que le tenga a los periodistas, que pueda cerrar o callar voces”.

Con información de Noticias Argentinas