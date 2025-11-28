Imitaciones estelares: Alex Pelao hizo delirar al jurado de MasterChef

El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Imitaciones estelares: Alex Pelao hizo delirar al jurado de MasterChefCultura & Espectáculos28/11/2025
La última gala de MasterChef Celebrity de este jueves contó con la participación humoristica del participante Alex Pelao, quien, además de presentar su plato, brindó una divertida interpretación de los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.
El cordobés presentó un akusay relleno de bife de chorizo, panceta, cebolla y berenjena con ensalada de perejil y tomate, acompañado de un dip de morrones y tomates asados.
Si bien el participante se mostró confiado con su plato, no obtuvo la mejor devolución de parte del jurado e, incluso, calificaron el plato como “no apto para hipertensos” por la cantidad de sal que tenía.
Luego, Wanda Nara lo animó a que imite a los chefs para ver si lograba sumar puntos a la presentación de su plato y en su performance, Alex representó a los tres jueces cuestionando la falta de condimento en la hoja y la excesiva sal en la salsa romesco.
Para imitar a Martitegui, se sacó su gorra para quedar “pelado” igual que el chef, mientras que, por último, captó a la perfección la tonada italiana de Donato y su positivismo con los participantes.
Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, el momento de Alex fue uno de los más comentados de la noche en redes sociales.
Emotivo adiós en MasterChef: Valentina Cervantes renunció al reality por su familiaCultura & Espectáculos27/11/2025
Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity en una emotiva gala, renunciando a la competencia al confesar entre lágrimas que su familia y sus hijos la necesitan.
A cinco años del femicidio de Paola Tacacho, se estrena en Salta un documental colectivoCultura & Espectáculos26/11/2025
Se trata del Documental “22 veces Paola Tacacho”, dirigido por Paula Scarso y que reconstruye su historia. La proyección tendrá lugar el viernes 28 de noviembre a las 21 hs en la Usina Cultural (España y Juramento), con entrada gratuita y capacidad limitada.
A horas del estreno de la quinta temporada, Stranger Things volvió a hacer historia en NetflixCultura & Espectáculos26/11/2025
Las cuatro temporadas anteriores entraron juntas al Top 10 global por primera vez en la historia de la plataforma, mientras crece la expectativa por el estreno de la temporada final esta madrugada.
