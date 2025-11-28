Imitaciones estelares: Alex Pelao hizo delirar al jurado de MasterChef

La última gala de MasterChef Celebrity de este jueves contó con la participación humoristica del participante Alex Pelao, quien, además de presentar su plato, brindó una divertida interpretación de los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

El cordobés presentó un akusay relleno de bife de chorizo, panceta, cebolla y berenjena con ensalada de perejil y tomate, acompañado de un dip de morrones y tomates asados.

Si bien el participante se mostró confiado con su plato, no obtuvo la mejor devolución de parte del jurado e, incluso, calificaron el plato como “no apto para hipertensos” por la cantidad de sal que tenía.

Luego, Wanda Nara lo animó a que imite a los chefs para ver si lograba sumar puntos a la presentación de su plato y en su performance, Alex representó a los tres jueces cuestionando la falta de condimento en la hoja y la excesiva sal en la salsa romesco.

Para imitar a Martitegui, se sacó su gorra para quedar “pelado” igual que el chef, mientras que, por último, captó a la perfección la tonada italiana de Donato y su positivismo con los participantes.

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, el momento de Alex fue uno de los más comentados de la noche en redes sociales.

Con información de Noticias Argentinas