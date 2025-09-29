El 85% de los estudiantes en Argentina no alcanza el nivel básico en matemática

El informe de Argentinos por la Educación muestra que la mayoría de los alumnos termina la secundaria sin los conocimientos mínimos. En lengua se registró una leve mejora, pero la brecha en matemática es crítica.

Educación29/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

La matemática se confirma como el mayor desafío educativo en el nivel secundario. Según Argentinos por la Educación, el 85% de los estudiantes no alcanza el nivel satisfactorio en esta materia, mientras que en lengua hubo una leve mejora respecto a los años de pandemia.

En diálogo con Aries, Sol Alzu, analista de datos de la organización, advirtió que por primera vez desde que se realizan las pruebas Aprender no hay estudiantes en el nivel avanzado en matemática. “Ese es el estado de situación hoy en día”, lamentó.

178288d489e82dcc826f0543988b8b0b_608_1076_cSalta entre las provincias con peores indicadores de egreso escolar

Si bien la repitencia y el abandono han disminuido, los aprendizajes siguen en caída. “Los chicos llegan al último año, pero sin los conocimientos básicos”, señaló Alzu.

En el caso de Salta, la problemática se refleja en que apenas 8 de cada 100 alumnos logran terminar la secundaria en tiempo y forma con conocimientos mínimos en ambas materias.

