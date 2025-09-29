El 85% de los estudiantes en Argentina no alcanza el nivel básico en matemática

La matemática se confirma como el mayor desafío educativo en el nivel secundario. Según Argentinos por la Educación, el 85% de los estudiantes no alcanza el nivel satisfactorio en esta materia, mientras que en lengua hubo una leve mejora respecto a los años de pandemia.

En diálogo con Aries, Sol Alzu, analista de datos de la organización, advirtió que por primera vez desde que se realizan las pruebas Aprender no hay estudiantes en el nivel avanzado en matemática. “Ese es el estado de situación hoy en día”, lamentó.

Si bien la repitencia y el abandono han disminuido, los aprendizajes siguen en caída. “Los chicos llegan al último año, pero sin los conocimientos básicos”, señaló Alzu.

En el caso de Salta, la problemática se refleja en que apenas 8 de cada 100 alumnos logran terminar la secundaria en tiempo y forma con conocimientos mínimos en ambas materias.