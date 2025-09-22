Afirman que “la enseñanza de la física está en crecimiento”

Del 22 al 26 de septiembre se realiza en Salta la XXIV Reunión Nacional de Educación en Física, un evento que reúne a destacados referentes nacionales e internacionales en enseñanza y difusión científica, con un programa académico, institucional y social de gran relevancia.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el integrante de la Comisión Organizadora, Prof. Hugo Zerpa, detalló que más de 300 docentes y estudiantes participar del intercambio de experiencias e investigaciones y destacó que también habrá actividades para la comunidad en general.

“Nos proponemos encontrarnos, compartir experiencias, motivarnos y lo central es la formación y la actualización de nuestro conocimiento, eso es central por eso tenemos tantas charlas que son disciplinares y muchas discusiones sobre cómo se debería o se podría enseñar diversos temas en los distintos niveles”, señaló.

Zerpa indició que “la enseñanza de la física está en crecimiento y tiene mucho más para crecer” y si bien diferenció entre la física y la enseñanza de la física, señaló que “son caminos que se cruzan”.

“La física es un conocimiento muy especializado, es cómo hacer accesible ese conocimiento y cómo lograr resultados en el aprendizaje de ese conocimiento tan complejo. Hemos conversado en una mesa homenaje al profe Daniel Córdoba, que lo tomamos como un emblema de que enseñar física en adolescentes y a un alto nivel es posible”, indicó.

Y detalló que el 50% de los participantes de la reunión son estudiantes. “Eso habla de que este tipo de reuniones genera esa atracción y luego empieza a ser una escuela”, dijo.