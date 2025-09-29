Advierten sobre la urgencia de políticas públicas para revertir la crisis educativa en el país

La organización Argentinos por la Educación relanzó su campaña nacional por la alfabetización, con el objetivo de revertir los preocupantes indicadores de aprendizaje en el país.

En declaraciones a Aries, la analista de datos Sol Alzu explicó que el foco está puesto en los primeros años de la primaria, donde se detectan dificultades de comprensión lectora que luego se amplifican a lo largo de la trayectoria escolar.

La campaña, que cuenta con convenios firmados con 18 gobernadores y precandidatos presidenciales, derivó en un Plan Nacional de Educación y planes jurisdiccionales que incluyen capacitación docente, entrega de materiales y evaluaciones.

“Lo importante es que estas políticas se sostengan en el tiempo, porque muchas veces ahí está la falla en el país”, remarcó Alzu.

La especialista advirtió que la alfabetización y la mejora en matemática deben ser prioridades, ya que de ellas depende la formación futura de los estudiantes.