Salta entre las provincias con peores indicadores de egreso escolar

La situación educativa en Salta vuelve a encender las alarmas. De acuerdo con un informe de Argentinos por la Educación, únicamente 8 de cada 100 estudiantes logran terminar la secundaria en el tiempo esperado y con los conocimientos básicos aprobados en lengua y matemática.

En declaraciones a Aries, Sol Alzu, analista de datos de la organización, explicó que a nivel nacional el promedio es de 10 de cada 100 alumnos. “La cifra es preocupante porque no solo refleja dificultades de permanencia, sino también de aprendizajes”, señaló.

La especialista detalló que el índice considera dos dimensiones: la trayectoria sin repitencia ni abandono y el nivel de conocimientos adquiridos. “El problema principal no es tanto la deserción, sino los bajos aprendizajes”, advirtió.

Otro de los factores determinantes es el nivel socioeconómico, tanto de las familias como de las provincias. “Muchas veces las desigualdades de base se reflejan también en la capacidad de inversión en educación”, agregó.