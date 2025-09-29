La escuela rural Gobernador Piedrabuena es candidata al premio a la “mejor escuela del mundo” por la colaboración con la comunidad.
Salta entre las provincias con peores indicadores de egreso escolar
Según un informe de Argentinos por la Educación, la provincia está por debajo del promedio nacional, donde apenas 10 de cada 100 alumnos logran egresar sin repetir ni abandonar.Educación29/09/2025Ivana Chañi
La situación educativa en Salta vuelve a encender las alarmas. De acuerdo con un informe de Argentinos por la Educación, únicamente 8 de cada 100 estudiantes logran terminar la secundaria en el tiempo esperado y con los conocimientos básicos aprobados en lengua y matemática.
En declaraciones a Aries, Sol Alzu, analista de datos de la organización, explicó que a nivel nacional el promedio es de 10 de cada 100 alumnos. “La cifra es preocupante porque no solo refleja dificultades de permanencia, sino también de aprendizajes”, señaló.
La especialista detalló que el índice considera dos dimensiones: la trayectoria sin repitencia ni abandono y el nivel de conocimientos adquiridos. “El problema principal no es tanto la deserción, sino los bajos aprendizajes”, advirtió.
Otro de los factores determinantes es el nivel socioeconómico, tanto de las familias como de las provincias. “Muchas veces las desigualdades de base se reflejan también en la capacidad de inversión en educación”, agregó.
El 85% de los estudiantes en Argentina no alcanza el nivel básico en matemática
El informe de Argentinos por la Educación muestra que la mayoría de los alumnos termina la secundaria sin los conocimientos mínimos. En lengua se registró una leve mejora, pero la brecha en matemática es crítica.
Advierten sobre la urgencia de políticas públicas para revertir la crisis educativa en el país
Argentinos por la Educación impulsa desde 2023 un plan que busca mejorar los aprendizajes básicos. Advierten que la falta de continuidad en las políticas educativas limita los avances.
Salta lanza Relevamiento Nacional de Personal Educativo para optimizar políticas públicasEducación27/09/2025
Salta se suma al Relevamiento Nacional de Personal Educativo 2025, una iniciativa obligatoria para todo el personal docente y no docente de establecimientos públicos y privados.
Con la participación de más de 300 docentes y estudiantes, del 22 al 26 de septiembre se realiza en Salta la XXIV Reunión Nacional de Educación en Física. Habrá conferencia de divulgadores, especialistas y docentes para todo público.
“Estamos en una situación crítica”, advirtió la vicerrectora de la UNSa
La vicerrectora de la UNSa alertó sobre los bajos salarios docentes y la necesidad de recursos para nuevas carreras y becas.
