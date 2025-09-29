Quinteros, tras su debut en Independiente: "Es un empate con sabor a poco"

En conferencia de prensa, el DT debutante señaló: "Estoy contento porque siento que los jugadores dieron un paso hacia adelante. Incorporaron todo lo que habíamos trabajado en la semana. Esperemos que en los próximos partidos podamos ganar confianza y definir mejor para llegar al gol, o que no haya un defensor rival para sacarla en la línea".

"Un empate que a mi entender tiene sabor a poco. Creo que Independiente tuvo mejores situaciones claras para ganar el partido, y situaciones muy claras. Dentro del área chica, en el área, mano a mano... muy claras. Lamentablemente no ligamos y me queda eso: irme con esa angustia de haber podido ganar los tres puntos, que hubiesen sido muy importantes para nosotros", añadió el campeón con Vélez en 2024.

Quinteros continuó su análisis: "En el primer tiempo tuvimos espacios para jugar por afuera, pero no lo supimos aprovechar porque todavía nos falta trabajo".

Y se refirió a las polémicas de la tarde, la patada de Zuculini a Lomónaco que no fue considerada expulsión y el posible penal a Abaldo, tampoco sancionado: "No vi bien la jugada, suelo analizar todo después de los partidos. Me pareció evidente el penal por agarrón sobre Matías Abaldo en el área, pero en cuanto a la plancha el jugador tenía marcados los tapones en la pierna, así que evidentemente hubo contacto".

"Para mí, el árbitro cumplió bien, no influyó en el resultado. Hay muchas cosas que pensar antes que los arbitrajes", subrayó quien tuvo su última experiencia como DT en Gremio.

El naturalizado boliviano habló también sobre lo que significa este paso en su carrera: "Como profesional es un orgullo para mí estar en un gran club, fue una semana muy feliz. Después, cuando uno ve el momento en el que está el club y el ánimo del plantel, uno tiende a preocuparse, pero confío mucho en los jugadores".

"Vamos a hacer todo lo posible para levantarlos y entrar en la Copa Sudamericana. Pero tampoco es fácil llegar y ganar todos los puntos que se necesitan", añadió Quinteros.

Y concluyó: "Tenemos que seguir mejorando. Hay un plantel ideal para jugar bien al fútbol. Los jugadores vienen con un desgaste mental donde no se le dan los resultados. Trabajamos mucho más la motivación que en campo. Pero lo que vi desde afuera es que al equipo le costaba mucho generar fútbol y tuvimos tres o cuatro situaciones muy claras; nos costó el juego directo, es algo que tenemos que mejorar, pero las chances más claras fueron nuestras”.

Los partidos de Pussetto y Cabral: "Creo que ambos mejoraron. La forma de jugar de jugar favoreció las condiciones técnicas que ambos tienen. Varios tuvieron un alto nivel hoy en todo sentido"

La titularidad de Freire: "Él fue una elección porque Racing proponía mucho juego aéreo. Él tiene la fortaleza para ganar y lo hizo la mayoría de las veces. Busqué características especiales para este partido sin cambiar todo".

Con información de ESPN