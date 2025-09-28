La Fraternidad denuncia un plan del Gobierno para suprimir los ferrocarriles

El gremio ferroviario La Fraternidad, liderado por Omar Maturano, difundió un duro comunicado en el que acusa al Gobierno de Javier Milei de impulsar un plan para “suprimir los ferrocarriles”. En un gesto cargado de simbolismo, el sindicato tituló el documento “Ramal que anda, ramal que cierra”, parafraseando la recordada frase de Carlos Menem de los años 90: “Ramal que para, ramal que cierra”, que justificó la privatización del sistema ferroviario.

“Antes, el supuesto déficit y los paros eran la excusa para cerrar ramales; ahora no hay excusa, es la billetera del FMI que intenta suprimir los ferrocarriles para imponer sus negocios metalmecánicos y petroleros”, sostiene el escrito.

Con información de Ámbito