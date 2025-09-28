El Gobierno anunció un plan para compensar a los grandes usuarios que reduzcan su consumo de electricidad en momentos críticos de la demanda.
La Fraternidad denuncia un plan del Gobierno para suprimir los ferrocarriles
Según el sindicato ferroviario, la medida responde a una exigencia del FMI. La Fraternidad acusó duramente al Ejecutivo y advirtió que luchará para evitar el cierre de ramales vitales, como el servicio de trenes Retiro-Tucumán.Argentina28/09/2025
El gremio ferroviario La Fraternidad, liderado por Omar Maturano, difundió un duro comunicado en el que acusa al Gobierno de Javier Milei de impulsar un plan para “suprimir los ferrocarriles”. En un gesto cargado de simbolismo, el sindicato tituló el documento “Ramal que anda, ramal que cierra”, parafraseando la recordada frase de Carlos Menem de los años 90: “Ramal que para, ramal que cierra”, que justificó la privatización del sistema ferroviario.
“Antes, el supuesto déficit y los paros eran la excusa para cerrar ramales; ahora no hay excusa, es la billetera del FMI que intenta suprimir los ferrocarriles para imponer sus negocios metalmecánicos y petroleros”, sostiene el escrito.
El transporte público enfrenta una "caída libre" según Marcelo Pasciuto. Los datos de la empresa de colectivos confirman que la baja de pasajeros se agudiza por las noches debido a la inseguridad.
El Observatorio IPA alertó al Gobierno por la profunda crisis de consumo que atraviesa el sector, que podría asfixiar a las fábricas nacionales.
El sospechoso fue detenido en Bolivia. Lo acusan de ser quien manejaba la camioneta blanca a la que se subieron las víctimas.
Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, afirmó que la medida del Gobierno defraudó al productor agropecuario.
Triple femicidio de Varela: madre de Morena acusó a la policía de encubrir narcosArgentina28/09/2025
La madre de Morena, una de las víctimas del atroz triple crimen de Florencio Varela, denunció un desvío en la investigación y acusó a la policía de encubrir a narcotraficantes.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
La búsqueda de Mirta Herrera, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles en Joaquín V. González, terminó con un trágico desenlace.
Triple femicidio en Florencio Varela: hallaron el aguantadero de "Pequeño J" en La MatanzaJudiciales27/09/2025
Tras identificar al narcotraficante acusado de ser el actor intelectual del triple crimen, la Policía Bonaerense localizó el último búnker que utilizó Pequeño J en Isidro Casanova: secuestraron documentación y una pistola calibre 40.
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en SaltaArgentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.