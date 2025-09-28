La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
"Descontrol en la gestión": la dura crítica de Lousteau al gobierno de Milei
El referente de Ciudadanos Unidos Martín Lousteau analizó la situación económica tras el salvataje financiero. Sentenció que hay "descontrol" en el modo de gestión del Gobierno con "sobreprecios o coimas" en organismos clave.Política28/09/2025
El senador nacional Martín Lousteau dialogó con radio Rivadavia sobre la actual situación política y económica de la Argentina, luego del salvataje financiero que realizó la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei. Para el candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, el gobierno nacional debe encarar un profundo replanteo de su programa económico y restablecer el diálogo con las Provincias y el Congreso.
“El kirchnerismo dejó 200% de inflación anual, un Estado que gastaba por todos lados y que gastaba muy mal. Y este gobierno lo que hizo fue tomar esa herencia financiera que era endiablada y acomodarla al principio, pero no corrige lo que es importante, que es que el Estado funcione bien. El Gobierno usó la inflación, y por ende la baja de poder adquisitivo de un montón de sectores, y el atraso cambiario para bajar la inflación” aseguró-.
"Eso es lo que hizo. Pero no está haciendo mejor al Estado. Corta todo por igual usando la inflación. Y la única manera de resolver el déficit de manera permanente es gastando mejor y no está pasando eso. Hay gastos malos que el Gobierno los corta en la misma cuantía que un gasto bueno. Y después vemos descontrol en el modo de gestión, que lo vemos cuando hay evidencia de sobreprecios o de coimas", explicó Lousteau.
"Cuando vos mirás, hay otra manera de resolver el problema del déficit, tornarlo superávit, que muchos gobernadores aplican en sus provincias. Es bajar el gasto, pero bajar el gasto con mayor inteligencia y con mayor capacidad de gestión. Entonces, vos ves que mientras en Andis o en PAMI hay sobreprecios, Santa Fe compra los medicamentos 83% más barato que el precio de venta al público. O que hace una reforma previsional, y la reforma previsional es solidaria y atiende a los que menos ganan o a las jubilaciones más bajas, o que baja el costo de la obra pública. Yo creo que hay una manera de resolver el problema de Argentina que es gestionando mejor el Estado. No veo que eso sea el camino que se está eligiendo".
“Nosotros siempre hemos hecho propuestas. Yo trabajé la reforma previsional en la ley Bases. Trabajé la reforma laboral cuando salió también el DNU 70/23. Hace rato que digo que hay que hacer una reforma tributaria. Lo que pasa es que lo que necesitás no es que alguien venga y te diga hay que hacer esta reforma. Hace falta dialogarla, debatirla, ver cuál es la mejor alternativa, porque tiene un montón de aristas distintas. Entonces siempre estoy dispuesto a debatir y tener alternativas, pero tiene que ser un diálogo sincero, tiene que ser un debate real, no una coerción”.
Con información de Noticias Argentinas
Emilio Monzó apuntó a la "soberbia del Gobierno" y pidió un cambios en el GabinetePolítica28/09/2025
El político Emilio Monzó lanzó duras críticas al Gobierno, cuestionando su "soberbia". Monzó reclamó al presidente Javier Milei que inicie una nueva etapa en la gestión mediante un cambio de gabinete urgente.
“Absolutamente fraudulento”: duras críticas de un exministro de Agricultura por las retenciones ceroPolítica28/09/2025
El exministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, calificó la operatoria como “muy turbia” y un “cachetazo rotundo a la producción argentina”.
Kicillof desmintió una foto falsa que lo mostraba en Nueva York comprando un iPhonePolítica27/09/2025
El gobernador bonaerense acusó al Gobierno de montar una operación digital y advirtió: “Con Milei, la única industria que crece es la de la mentira”.
El candidato a diputado remarco que “no hay plata” para los discapacitados y los jubilados pero sí para “regalarle” una suma millonaria a las cerealeras.
Francos abrió el paraguas y dijo que el Gobierno no espera que llegue el apoyo financiero de EE.UUPolítica27/09/2025
El jefe de Gabinete destacó que Argentina tiene “fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda”.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
La búsqueda de Mirta Herrera, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles en Joaquín V. González, terminó con un trágico desenlace.
Triple femicidio en Florencio Varela: hallaron el aguantadero de "Pequeño J" en La MatanzaJudiciales27/09/2025
Tras identificar al narcotraficante acusado de ser el actor intelectual del triple crimen, la Policía Bonaerense localizó el último búnker que utilizó Pequeño J en Isidro Casanova: secuestraron documentación y una pistola calibre 40.
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en SaltaArgentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.