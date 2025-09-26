El cilindro metálico de 1,70 metros fue descubierto en un campo de Campo Rossi y ya intervienen bomberos y especialistas para determinar su origen.
Condenaron a un preso en Río Negro por presentar certificados educativos falsos
El recluso intentó reducir su pena con constancias apócrifas de cursos en Córdoba, pero la Justicia comprobó que nunca los había realizado.Provincias26/09/2025
Un detenido fue condenado en Río Negro por haber presentado certificados educativos falsos para obtener beneficios carcelarios. Conforme al detalle del Ministerio Público Fiscal provincial, las constancias truchas correspondían al Centro de Educación Privada de Córdoba sobre presuntos cursos realizados.
En el marco de un juicio abreviado, la Fiscalía y la defensa del acusado acordaron la condena de un recluso a la pena de seis meses de prisión efectiva por haber presentado tres certificados educativos apócrifos con el objetivo de acceder a beneficios de salidas anticipadas.
Según se describe, las constancias corresponden presuntamente al Centro de Educación Privada LOCLA de Córdoba y acreditaban cursos de auxiliar administrativo bancario y de administración de redes sociales. Aun así, la institución educativa confirmó que el imputado nunca los había realizado.
“La investigación permitió establecer que el condenado intentó valerse de dichos certificados falsos para que se redujera el plazo de su progresividad carcelaria”, indicaron.
En la audiencia, la Fiscalía explicó que esta conducta se enmarca en el delito de uso de documento privado falso, en carácter de autor.
Por su parte, la defensa que asistió al imputado indicó que, tras analizar la evidencia reunida por la Fiscalía, “se acordó la vía del juicio abreviado como la mejor alternativa procesal”.
En ese sentido, señalaron que aceptar la responsabilidad constituía una “opción adecuada frente a la solidez de la prueba y a las consecuencias de un eventual debate".
De este modo, el juez de juicio interviniente realizó el control de legalidad del acuerdo, destacando que el hecho y la calificación legal coincidían, que la pena solicitada se encontraba dentro de la escala prevista por el Código Penal y que los certificados tienen entidad suficiente para inducir a error.
El acusado asumió su responsabilidad en la comisión de los hechos, acordó además con la calificación pretendida y manifestó su acuerdo con la realización de este acuerdo.
Con información de Noticias Argentinas
Rodrigo Tripolone afirmó que la intervención de la fuerza local podría generar un conflicto de intereses y solicitó que las diligencias sean realizadas por fuerzas federales.
El hecho ocurrió en Juan José Castelli. La madre de la víctima del abuso la llevó al hospital por un sangrado y horas más tarde, tras la denuncia de un médico, volvió a la guardia con el bebé recién nacido
Las niñas de 7 y 10 años volvían de la escuela con su abuelo cuando fueron embestidas al intentar cruzar la calle. Vecinos describieron una escena “desgarradora”.
Córdoba: un estudiante irá a juicio por usar IA para manipular fotos de compañerasProvincias24/09/2025
La Justicia confirmó que un joven de 19 años será juzgado por difundir imágenes falsas de adolescentes en sitios pornográficos mediante face swapping.
Confirmaron que los cuerpos hallados son de las tres jóvenes desaparecidas en La MatanzaProvincias24/09/2025
Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron reconocidas por sus familias tras el hallazgo en una casa de Florencio Varela.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes26/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
“Nadie pone el foco en los violadores”: alarma por red de explotación de menores en Salta
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
"No son culpables": el duro reclamo a la Justicia de la madre de Jimena Salas
Cristina García, madre de Jimena Salas, sorprendió en el juicio al pedir la liberación de los hermanos Saavedra, a quienes no consideró culpables. Criticó la investigación y advirtió que, tras ocho años, la causa sigue sin respuestas.
Los narcos controlan comedores barriales, son prestamistas, empleadores y reemplazan al Estado. El triple femicidio de Florencio Varela muestra hasta dónde ha llegado su poder.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.