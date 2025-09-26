Condenaron a un preso en Río Negro por presentar certificados educativos falsos

Un detenido fue condenado en Río Negro por haber presentado certificados educativos falsos para obtener beneficios carcelarios. Conforme al detalle del Ministerio Público Fiscal provincial, las constancias truchas correspondían al Centro de Educación Privada de Córdoba sobre presuntos cursos realizados.

En el marco de un juicio abreviado, la Fiscalía y la defensa del acusado acordaron la condena de un recluso a la pena de seis meses de prisión efectiva por haber presentado tres certificados educativos apócrifos con el objetivo de acceder a beneficios de salidas anticipadas.

Según se describe, las constancias corresponden presuntamente al Centro de Educación Privada LOCLA de Córdoba y acreditaban cursos de auxiliar administrativo bancario y de administración de redes sociales. Aun así, la institución educativa confirmó que el imputado nunca los había realizado.

“La investigación permitió establecer que el condenado intentó valerse de dichos certificados falsos para que se redujera el plazo de su progresividad carcelaria”, indicaron.

En la audiencia, la Fiscalía explicó que esta conducta se enmarca en el delito de uso de documento privado falso, en carácter de autor.

Por su parte, la defensa que asistió al imputado indicó que, tras analizar la evidencia reunida por la Fiscalía, “se acordó la vía del juicio abreviado como la mejor alternativa procesal”.

En ese sentido, señalaron que aceptar la responsabilidad constituía una “opción adecuada frente a la solidez de la prueba y a las consecuencias de un eventual debate".

De este modo, el juez de juicio interviniente realizó el control de legalidad del acuerdo, destacando que el hecho y la calificación legal coincidían, que la pena solicitada se encontraba dentro de la escala prevista por el Código Penal y que los certificados tienen entidad suficiente para inducir a error.

El acusado asumió su responsabilidad en la comisión de los hechos, acordó además con la calificación pretendida y manifestó su acuerdo con la realización de este acuerdo.

Con información de Noticias Argentinas