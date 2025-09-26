El recluso intentó reducir su pena con constancias apócrifas de cursos en Córdoba, pero la Justicia comprobó que nunca los había realizado.
Hallan en Chaco un objeto sospechoso que podría ser chatarra espacial de SpaceX
El cilindro metálico de 1,70 metros fue descubierto en un campo de Campo Rossi y ya intervienen bomberos y especialistas para determinar su origen.Provincias26/09/2025
Un sorpresivo objeto sospechoso fue hallado en un campo de la provincia de Chaco y las autoridades investigan su origen. Pese a que hay varias hipótesis, todos creen que se trata de chatarra espacial de la empresa SpaceX.
El extraño objeto cilíndrico metálico fue encontrado este jueves por la tarde por Ramón Ricardo González, dueño de hectáreas privadas de Campo Rossi, ubicado en la zona de Puerto Tirol.
Tanto el hombre como los agentes policiales se sorprendieron ante la magnitud del cilíndrico y su aparición en el campo, motivo por el cual se activó un operativo especial.
De este modo, según el medio El Norte, tomó intervención el Departamento de Bomberos Metropolitana, que constató dicho objeto y luego, solo se autorizó el ingreso de personal técnico especializado.
Según informaron, el artefacto mide 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro, fue fabricado con fibra de carbono y cuenta con un número de serie, dato que sería fundamental para constatar su procedencia.
Para los lugareños y las autoridades se trataría de chatarra espacial de SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, pero todavía resta que se den a conocer las pericias al objeto para constatar su veracidad.
Con información de Noticias Argentinas
Rodrigo Tripolone afirmó que la intervención de la fuerza local podría generar un conflicto de intereses y solicitó que las diligencias sean realizadas por fuerzas federales.
El hecho ocurrió en Juan José Castelli. La madre de la víctima del abuso la llevó al hospital por un sangrado y horas más tarde, tras la denuncia de un médico, volvió a la guardia con el bebé recién nacido
Las niñas de 7 y 10 años volvían de la escuela con su abuelo cuando fueron embestidas al intentar cruzar la calle. Vecinos describieron una escena “desgarradora”.
Córdoba: un estudiante irá a juicio por usar IA para manipular fotos de compañerasProvincias24/09/2025
La Justicia confirmó que un joven de 19 años será juzgado por difundir imágenes falsas de adolescentes en sitios pornográficos mediante face swapping.
Confirmaron que los cuerpos hallados son de las tres jóvenes desaparecidas en La MatanzaProvincias24/09/2025
Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron reconocidas por sus familias tras el hallazgo en una casa de Florencio Varela.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes26/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
“Nadie pone el foco en los violadores”: alarma por red de explotación de menores en Salta
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
"No son culpables": el duro reclamo a la Justicia de la madre de Jimena Salas
Cristina García, madre de Jimena Salas, sorprendió en el juicio al pedir la liberación de los hermanos Saavedra, a quienes no consideró culpables. Criticó la investigación y advirtió que, tras ocho años, la causa sigue sin respuestas.
Los narcos controlan comedores barriales, son prestamistas, empleadores y reemplazan al Estado. El triple femicidio de Florencio Varela muestra hasta dónde ha llegado su poder.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.