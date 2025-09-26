Las niñas de 7 y 10 años volvían de la escuela con su abuelo cuando fueron embestidas al intentar cruzar la calle. Vecinos describieron una escena “desgarradora”.
Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres
El hecho ocurrió en Juan José Castelli. La madre de la víctima del abuso la llevó al hospital por un sangrado y horas más tarde, tras la denuncia de un médico, volvió a la guardia con el bebé recién nacidoProvincias26/09/2025
Un caso de abuso sexual agravado sacudió a la ciudad de Juan José Castelli, en la provincia del Chaco, luego de que una niña de 11 años ingresara al Hospital Bicentenario con un cuadro ginecológico que derivó en el hallazgo de un parto reciente.
La situación quedó al descubierto en la mañana de este miércoles, cuando, pasadas las seis de la mañana el médico de guardia fue alertado por una obstetra para que evaluara a la menor, que presentaba un sangrado ginecológico.
Durante el procedimiento, realizado bajo sedación anestésica, el profesional constató desgarros parauretrales izquierdo y derecho de cuatro centímetros de longitud, así como otro desgarro en la orquilla bulbar de tres centímetros.
Además, según informaron fuentes del caso a Infobae, se detectó una cantidad compatible con restos ovulares, lo que llevó al equipo médico a asumir la existencia de un aborto incompleto sugestivo de abuso sexual. La información fue elevada de inmediato a la Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero, quien dispuso las primeras medidas judiciales.
Pocas horas más tarde, se allanó el domicilio de la madre de la víctima, ubicado en la Chacra 64 de esa ciudad. Con la intervención de personal de la División de Investigaciones Complejas y de la División Criminalística de Castelli, y bajo la supervisión del ayudante fiscal Héctor Ayala, se secuestraron cuatro elementos que podrían ser claves en la investigación: una sábana gris con manchas rojizas, un pantalón de jean azul con manchas y una toallita. El fiscal interviniente ordenó que todo el material fuera remitido al Gabinete Científico y al cuerpo médico forense para su análisis.
Mientras tanto, una escena inesperada alteró aún más el curso de los acontecimientos. En horas de la tarde, la madre de la niña se presentó nuevamente en el hospital, esta vez acompañada de un bebé recién nacido, quien, según confirmaron fuentes judiciales, era el hijo recién nacido de la menor.
De acuerdo a lo informado por el medio local Diario Norte, el bebé había estado desaparecido durante casi 20 horas hasta que fue encontrado al aire libre, en un contexto que aún se investiga, con signos vitales débiles y temperatura corporal extremadamente baja.
El recién nacido fue internado de urgencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde permanece en estado crítico y con riesgo de vida.
A raíz de estos hechos, la Fiscalía ordenó la detención de G.S., la madre de la víctima, y de su pareja, identificada como E.S., de 36 años, ambos acusados de encubrimiento.
Paralelamente, se dispusieron consignas policiales en el hospital: una para la protección de la niña, que permanece internada en Obstetricia, y otra para el resguardo del bebé, alojado en Neonatología.
La causa es investigada como “supuesto abuso sexual”, intervienen la Asesoría de Menores, el Juzgado de Familia N°2 y la Unidad de Protección Integral (UPI) Castelli. Según señalaron desde la fiscalía, las pericias y testimonios clave determinarán los próximos pasos de la investigación, que continúa en curso.
