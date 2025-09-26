El abogado de la familia de Lian pedirá apartar a la Policía de Córdoba

El abogado Rodrigo Tripolone, que ahora representa a la familia de Lian Gael Flores, el nene de 3 años desaparecido el pasado 22 de febrero en la ciudad de Bel Ville, anticipó que pedirá que aparten de la causa a la Policía de Córdoba.

Tripolone explicó que "hay una causa provincial y otra federal por el tema de la trata de personas" y él es el letrado de la familia de esta última, pero pedirá que quiten a la fuerza local de ambas por algunas actitudes que tomaron con Elías Flores, padre del nene.

"Hace unos días se acercó a la casa de Elías policías cordobeses y digamos que recibió de muy mala manera una respuesta frente a un llamado que le hizo el vecino. Un policía le dijo `la próxima voy a venir y te voy a meter en cana`. Yo voy a ser cauto, pero voy a pedir que aparten a la Policía de Córdoba y que cualquier diligencia sea llevada a cabo por una fuerza federal", remarcó Tripolone en declaraciones al programa "Tiempo de Policiales", que se emite por ATP Radio.

En ese sentido, agregó: "Voy a pedir que la Policía de Córdoba esté lo más lejos posible de la zona de conflicto, porque ahí sí podemos presuponer que pueda haber un conflicto de intereses como pasó en el caso Loan (el chico perdido en Corrientes) con el comisario Walter Maciel (detenido y procesado por la desaparición del menor)".

El letrado denunció que le costó bastante tomar el caso, porque la Justicia de Bell Ville trató de persuadir al papá de Lian de que no lo hiciera.

"Intervengo en la causa Federal como único representante de la familia. Es la segunda vez que me vinieron a buscar. La primera vez, hace unos meses, el Juzgado Federal de Bell Ville lo convenció a Elías que no era conveniente que un abogado de afuera estuviera en la causa. Eso me lo contó el propio Elías", indicó.

Y reveló: "Me vuelve a convocar ahora y esta vez lo volvieron a citar, algo que no es común hacer para ratificar si estás seguro de designar a un profesional o a otro. Sin entender la complejidad que tuvo el padre de Lian para trasladarse al Juzgado Federal, porque tuvo que dejar de trabajar ese día, y gastó dinero para ir. Cesaron enponerle reparo porque era filmado por un periodista".

Tripolone estimó que a este caso la Justicia "trata de restarle importancia y se intentó blindar ante los medios de comunicación, porque la sustracción del menor afecta la imagen política de quienes gobiernan en Córdoba".

"Los jueces y fiscales esperan que se apaguen las cámaras para volver a ese ritmo habitual que llevan y eso no conduce a nada. Las primeras horas son fundamentales para ver qué pasó con el niño", precisó.

Y afirmó: "Los chicos desparecen todo el tiempo. Nuestra frontera es muy permeable. Recorremos el interior del país o mismo Buenos Aires y los nenes dan vueltas por todos lados por cuestiones de marginalidad, pobreza, destrucción de las familias, muchas veces por el ingreso del narcotráfico, que destruyó a generaciones enteras".

En relación a la causa, sostuvo que en un principio "no había que descartar ninguna hipótesis" y señaló: "Existe la venta de chicos, la trata de personas. Te vas al interior y se ve hasta a los propios padres que dan un hijo porque no pueden tenerlo y entienden que otra familia le pueden dar una mejor vida".

"Puede haber multiplicidad de situaciones que permiten llevarse a un nene. Podés pensar que se lo llevan porque no pueden tener hijos o para trata, explotación laboral u otras cuestiones", añadió.

En relación a la causa, Tripolone indicó que acaba "de entrar en la investigación" y debe "revisar exhaustivamente todo para ver qué es lo que no se hizo desde el inicio".

"Elías me contó que hay algo con un vecino que da entender que 20 millones es poco dinero, o sea que si aparece más plata el nene puede aparecer. Estoy analizando qué relevancia tiene esto", aseguró el letrado.

De todas maneras, descartó que la propia lo haya entregado o que haya ocurrido una muerte accidental en una ladrillera.

"Elías me contó que en Bolivia, cuando desaparece un chico tienen como un cultura de buscarlo un tiempo y si no aparece no lo buscan más y la vida continúa. Pero en este caso, él está muy fuerte y no va a parar de buscar a su hijo. Yo lo veo muy firme", precisó.

Asimismo, consideró que la falta de respuestas de la Justicia "no tiene que ver con una complicidad directa del Poder Judicial", sino que "la falta de capacitación o la negligencia e incompetencia es algo más obvio que esas cuestiones".

"Evaluaremos todo. Se trata más de torpeza que de encubrimiento. Lo vemos todo el tiempo. Falta de capacitación o de funcionarios que se pongan la camiseta y que entiendan que hacer este trabajo no es cualquier cosa. Hay trabajos que exigen mayor preparación y capacitación y no se pueden encarar de cualquier manera", concluyó.

Con información de Noticias Argentinas