Semifinales Libertadores: el fixture oficial pone a Racing frente al poderoso Flamengo

La Conmebol confirmó el fixture para las semifinales de la Copa Libertadores, que tiene como único representante en dicha instancia a Racing.

La ida de la serie entre la "Acaedmia" y Flamengo de Brasil se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 21:30 en el mítico Maracaná, mientras que la vuelta será siete días después, a la misma hora, en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el “Cilindro de Avellaneda”.

Con información de Noticias Argentinas