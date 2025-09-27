Semifinales Libertadores: el fixture oficial pone a Racing frente al poderoso Flamengo

La “Academia” tendrá un durísimo cruce contra Flamengo de Brasil.

Deportes27/09/2025

720

La Conmebol confirmó el fixture para las semifinales de la Copa Libertadores, que tiene como único representante en dicha instancia a Racing.

La ida de la serie entre la "Acaedmia" y Flamengo de Brasil se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 21:30 en el mítico Maracaná, mientras que la vuelta será siete días después, a la misma hora, en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el “Cilindro de Avellaneda”.

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail