Racing vs. Independiente: clásico de Avellaneda con debut de DT en el "Rojo"

Semifinales Sudamericana: fechas y horarios confirmados para el cruce Lanús vs. U. de ChileDeportes27/09/2025
Lanús ya conoce su camino hacia la gloria en la Copa Sudamericana tras confirmarse el fixture oficial de semifinales.
Los dirigidos por Gustavo Costas llegan motivados tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores. Por su parte, el "Rojo" debutará bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros.Deportes27/09/2025
Racing recibirá este domingo a Independiente, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que será una nueva edición del Clásico de Avellaneda.
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15:15, en el Estadio Presidente Perón, también conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, y se podrá ver a través de TNT Sports y ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.
Racing llega a este clásico en un momento inmejorable, ya que viene de ganarle 1-0 a Vélez para cerrar un 2-0 global y meterse en las semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 28 años.
Los dirigidos por Gustavo Costas acumulan cuatro victorias consecutivas, ya que además de los dos triunfos por 1-0 ante Vélez, también derrotaron 2-0 a San Lorenzo y a Huracán en el Torneo Clausura.
Pese a este buen momento, la “Academia” marcha duodécima en la Zona A del torneo local con solo 10 puntos, por lo que necesita seguir sumando de a tres para acercarse a la zona de clasificación a los playoffs.
De cara a este encuentro, Racing sufrirá la sensible baja de Juan Nardoni, quien sufrió un desgarró en el último partido ante Vélez, por lo que será reemplazado por Bruno Zuculini. Además, Santiago Solari, de grandes actuaciones en los partidos importantes, también será resguardado debido a que llegaba con lo justo físicamente.
Independiente, por su parte, tuvo un comienzo desastroso en el Torneo Clausura, donde todavía no pudo ganar y ocupa la última posición de la Zona B con solo 4 puntos.
Esta mala racha, que se extendió a los 11 partidos sin ganar sumando la derrota ante Belgrano de Córdoba en Copa Argentina y la polémica serie ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, provocó la renuncia de Julio Vaccari y la posterior llegada de Gustavo Quinteros, quien tendrá un durísimo debut nada más y nada menos que en el Clásico de Avellaneda.
La principal ausencia en el “Rojo” pasa por la defensa, debido a la lesión de Sebastián Valdez, quien será reemplazado por Franco Paredes.
Las probables formaciones y otros detalles del encuentros
Torneo Clausura
Fecha 10
Racing – Independiente
Estadio: Presidente Perón
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Héctor Paletta
Horario: 15:15. TV: TNT Sports y ESPN Premium
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Con información de Noticias Argentinas
La “Academia” tendrá un durísimo cruce contra Flamengo de Brasil.
