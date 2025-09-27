Semifinales Sudamericana: fechas y horarios confirmados para el cruce Lanús vs. U. de Chile

Lanús ya conoce su camino hacia la gloria en la Copa Sudamericana tras confirmarse el fixture oficial de semifinales.

Deportes27/09/2025

La Conmebol confirmó el fixture para las semifinales de la Copa Sudamericana, competición que tiene como único sobreviviente argentino a Lanús.

El “Granate”, que se enfrentará con la Universidad de Chile, tendrá que jugar la ida como visitante el jueves 23 de octubre a las 19, mientras que una semana después intentará conseguir el boleto a la gran final cuando juegue a la misma hora como local.

Con información de Noticias Argentinas

