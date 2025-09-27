Escándalo en Flamengo: fiesta nocturna en Bs As habría desencadenado rupturas amorosas. Qué dijo el Club

Nueva Zelanda le ganó a Australia y se consolidó en la cima de la tabla de posiciones del Rugby Championship. Con este resultado, los All Blacks lideran el torneo, aunque Los Pumas podrían alcanzarlos si logran superar a Sudáfrica.
El Flamengo quedó envuelto en un escándalo tras su paso por Buenos Aires, donde el equipo se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar por penales a Estudiantes. Según el portal LeoDias, varios jugadores participaron de una fiesta en un boliche porteño, lo que derivó que dos de ellos finalizaran sus relaciones de pareja al volver a Brasil.
El foco de la tormenta recayó sobre Léo Pereira y Éverton Cebolinha. Ambos futbolistas habrían estado en el “after” junto a otros seis compañeros: el español Saúl, el ecuatoriano Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino y Wallace Yan. De este grupo, solo los dos últimos no están casados ni tienen pareja estable.
La noticia explotó cuando se supo que, tras la fiesta, Léo Pereira y su pareja, la influencer Karoline Lima, pusieron punto final a su relación. Karoline confirmó la ruptura el viernes pero evitó dar detalles: “Estoy bien. No tengo nada que comentar. Solo confirmo que rompimos”, declaró al periodista Lucas Pasin.
Por su parte, Éverton Cebolinha también quedó en el centro de la escena: su esposa, Isa Ranieri, eliminó todas las fotos juntos de sus redes sociales, lo que alimentó los rumores de crisis.
La separación de Léo Pereira y Karoline Lima no pasó desapercibida para los fanáticos. La pareja, que estaba junta desde principios de 2024, solía compartir su vida en redes sociales y era seguida de cerca por los hinchas del Flamengo. La ruptura se suma a una serie de controversias previas, ya que Karoline fue pareja de Éder Militão, actual novio de la exesposa de Léo Pereira, lo que ya había generado revuelo en internet.
El comunicado oficial de Flamengo: desmienten todo y van a la Justicia
Ante la magnitud del escándalo, el club salió al cruce con un comunicado oficial en el que calificó la información como “absolutamente falsa, sin ninguna conexión con la realidad”.
“El club repudia vehementemente la absurda publicación del Portal LeoDias. Mientras la delegación viajaba de Buenos Aires a San Pablo, el sitio web publicó información falsa e irresponsable”, sostuvo la institución.
Según su versión, tras el partido contra Estudiantes, el plantel regresó al hotel a las 2:30 de la mañana y se dirigió directamente a cenar, donde muchos permanecieron hasta las 4:00. A las 9:30, los jugadores que no fueron titulares salieron a entrenar, mientras el resto realizó trabajos de recuperación en el hotel.
Además, Flamengo remarcó que el hotel donde se alojaron, el Sheraton Greenville Polo & Golf Resort, está ubicado lejos de cualquier centro urbano con vida nocturna, “lo que desmonta la farsa que se está difundiendo”.
El club advirtió que tomará “todas las medidas legales apropiadas para responsabilizar a los involucrados y evitar que ataques de esta naturaleza vuelvan a ocurrir”, y criticó la falta de consulta al departamento de comunicación antes de publicar la noticia.
Con información de TN
