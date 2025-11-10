Policías salvan a bebé en Salta con maniobras de reanimación

Efectivos de la Comisaría 5 asistieron a un bebé de once meses que presentaba serios problemas respiratorios, luego de recibir un pedido de auxilio de sus progenitores en calle San Martín esquina Maipú en la localidad de La Merced.

Al llegar al lugar, un policía le practicó de inmediato maniobras de primeros auxilios y reanimación para despejar las vías respiratorias del menor. La rápida acción resultó exitosa y el bebé logró estabilizarse.

Posteriormente, el niño fue trasladado al hospital local en compañía de sus padres, donde quedó en observación médica para su seguimiento.