La Policía del Distrito 10, alertada por el 911, infraccionó esta madrugada al propietario de un inmueble en calle Cerro Rincón de San Luis por realizar una fiesta no autorizada.
Policías salvan a bebé en Salta con maniobras de reanimación
Efectivos de la Comisaría 5 acudieron a un pedido de auxilio en calle San Martín esquina Maipú, donde un bebé de 11 meses tenía problemas respiratorios.Policiales10/11/2025
Efectivos de la Comisaría 5 asistieron a un bebé de once meses que presentaba serios problemas respiratorios, luego de recibir un pedido de auxilio de sus progenitores en calle San Martín esquina Maipú en la localidad de La Merced.
Al llegar al lugar, un policía le practicó de inmediato maniobras de primeros auxilios y reanimación para despejar las vías respiratorias del menor. La rápida acción resultó exitosa y el bebé logró estabilizarse.
Posteriormente, el niño fue trasladado al hospital local en compañía de sus padres, donde quedó en observación médica para su seguimiento.
La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta firmó un convenio de colaboración con la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario.
Fue encontrado sin vida durante la mañana del pasado martes, en las inmediaciones de las calles Zabala y Catamarca de la ciudad de Salta. La audiencia de imputación se concretará este viernes.
Se trabajó en el sector del canal que abarca distintas calles de la jurisdicción en el marco de operativos de Protección Ciudadana. 10 personas fueron demoradas por contravenciones. Hubo secuestro de armas blancas. Fue una labor coordinada con áreas municipales.
Incendio en un edificio en Palermo: una mujer murió y al menos cinco personas fueron asistidasPoliciales06/11/2025
El hecho ocurrió en Scalabrini Ortiz entre Güemes y Charcas durante la madrugada en un inmueble de 10 pisos. Los Bomberos y el SAME actuaron en el lugar. La avenida se encontraba cortada debido al amplio operativo.
Avioneta narco: detuvieron a los dos pilotos bolivianos en la terminal de ómnibus de Rosario de la FronteraPoliciales05/11/2025
El fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó el secuestro total de 364 kilos de cocaína. Además informó la detención de los dos pilotos de origen boliviano en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Salta será sede del Seminario Internacional sobre Trata de Personas con expertos del país y el exterior
La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria invitó al “Seminario Internacional: Investigación de la Trata de Personas”, que se realizará el 17 y 18 de noviembre en la Universidad Católica de Salta, con especialistas nacionales e internacionales.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.