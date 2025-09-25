El Tribunal Oral Federal N°7 determinó la inocencia de la actriz en el caso por la novela Mamá Corazón. Emocionada, agradeció al tribunal y rompió en llanto al escuchar el veredicto.
Triple crimen: “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”, advirtió la Iglesia
Los obispos de Quilmes expresaron su dolor por la muerte de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Repudiaron la violencia, exigieron justicia y reclamaron al Estado medidas urgentes de protección para los más vulnerables.Sociedad25/09/2025Ivana Chañi
Los obispos de Quilmes, Carlos Tissera y Eduardo Redondo, expresaron su profundo dolor por la muerte de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, jóvenes de 20 y 15 años que habían sido buscadas por sus familias desde el viernes pasado y que fueron halladas descuartizadas en Florencio Varela este miércoles 24 de septiembre. “Nos lamentamos de que, cerca del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, tengamos que despedir a estas víctimas de tantos flagelos”, señalaron.
En su comunicado, repudiaron todo hecho de violencia y muerte, “hoy puesto de manifiesto en estas chicas”, y manifestaron su cercanía y oración a las familias, en nombre de toda la comunidad diocesana.
Asimismo, se sumaron al reclamo de justicia y pidieron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales “acciones prontas y efectivas de cuidado y promoción de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables”.
Finalmente, recordaron el mensaje emitido por la Conferencia Episcopal Argentina el 26 de junio pasado, cuando advirtieron que “si el Estado se corre, entra el narcotráfico”, e invitaron a la sociedad a comprometerse en el cuidado y defensa de la vida.
Un grupo de 202 ahorristas de La Pampa consiguió que las administradoras ajusten sus pagos a un índice razonable, tras detectar incrementos desproporcionados en sus cuotas.
En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
En un Consulado Itinerante, residentes brasileños podrán realizar trámites en la ciudadSociedad24/09/2025
Se atenderá en el Consulado Itinerante de Brasil, hasta el viernes 26, en la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), en Mitre 383, de 9 a 14. El objetivo es acercar servicios y trámites a la comunidad brasileña en Salta y Jujuy.
Banco Macro y la Cámara de Turismo de Salta renuevan su alianza para impulsar el turismo localSociedad24/09/2025
Banco Macro anunció la renovación de su alianza con la Cámara de Turismo de la Provincia de Salta, una iniciativa estratégica para seguir impulsando la economía local y fortalecer el sector turístico.
“Mienten”: la defensa en redes de Carlos Saavedra antes del juicio por Jimena Salas
En horas previas a la audiencia, el acusado usó Facebook para denunciar presuntas irregularidades en la causa y reclamar justicia.
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
Prevén la construcción de módulos carcelarios y de un pabellón en la Unidad Carcelaria de TartagalSalta24/09/2025
Avanzan las mesas de trabajo para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Se concretaron nuevas reuniones de un espacio interinstitucional, donde se informaron las nuevas acciones para garantizar derechos fundamentales de las personas detenidas.
Luego de haber suspendido el cobro de las retenciones, el Gobierno logró en apenas tres días de operatoria del mercado de granos más de la mitad de la meta de US$7000 millones de ingresos fijada en el decreto 682/2025.
La concejal capitalina lamentó el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires y aseguró que los discursos de odio contra las mujeres, como nunca en la historia, están avalados por el Ejecutivo del país.
Emergencia Sanitaria: en el Senado, gerentes de hospitales ofrecieron un diagnóstico sobre la situaciónPolítica24/09/2025
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.