Triple crimen: “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”, advirtió la Iglesia

Los obispos de Quilmes, Carlos Tissera y Eduardo Redondo, expresaron su profundo dolor por la muerte de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, jóvenes de 20 y 15 años que habían sido buscadas por sus familias desde el viernes pasado y que fueron halladas descuartizadas en Florencio Varela este miércoles 24 de septiembre. “Nos lamentamos de que, cerca del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, tengamos que despedir a estas víctimas de tantos flagelos”, señalaron.

En su comunicado, repudiaron todo hecho de violencia y muerte, “hoy puesto de manifiesto en estas chicas”, y manifestaron su cercanía y oración a las familias, en nombre de toda la comunidad diocesana.

Asimismo, se sumaron al reclamo de justicia y pidieron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales “acciones prontas y efectivas de cuidado y promoción de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables”.

Finalmente, recordaron el mensaje emitido por la Conferencia Episcopal Argentina el 26 de junio pasado, cuando advirtieron que “si el Estado se corre, entra el narcotráfico”, e invitaron a la sociedad a comprometerse en el cuidado y defensa de la vida.