“Mienten”: la defensa en redes de Carlos Saavedra antes del juicio por Jimena Salas

La inteligencia artificial: invento de guerra
La historiadora Laura Colivadino analizó cómo la IA nació en el contexto de la Guerra Fría y cómo la humanidad siempre desarrolló tecnologías con fines estratégicos.
En horas previas a la audiencia, el acusado usó Facebook para denunciar presuntas irregularidades en la causa y reclamar justicia.Sociedad24/09/2025Agustina Tolaba
Horas antes del inicio del juicio por el asesinato de Jimena Salas, Carlos Damián Saavedra, uno de los acusados, publicó un enérgico mensaje en su cuenta de Facebook, donde negó las acusaciones en su contra y la de sus hermanos, y cuestionó el accionar de la justicia y de las fuerzas de seguridad.
En el post, Saavedra afirmó: “Barrabravas delincuentes, mienten. Que nos ocultábamos, mienten. Que cambiamos nuestra forma de vida, mienten. Que estuvimos por vaqueros y tienen videos, mienten. Mismo perro caniche, mienten. Mismos autos, mienten. Que el ADN es de mi hermano, mienten”.
El acusado también cuestionó la demora en la realización de una contraprueba de ADN: “Después de tres años no quieren hacer una contraprueba de ADN en Gendarmería. ¿Por qué después de tres años no encuentran al hombre 2 que tendría que ser otro Saavedra? Tantos familiares somos?”.
El mensaje culminó con un reclamo de justicia: “Asesinos son ustedes. Que se haga justicia, Dios”.
Banco Macro inauguró un nuevo ATM en Luracatao, ubicado en el área de las comunidades diaguita-calchaquíes del Valle de Luracatao, localidad de La Puerta, provincia de Salta.
Según informó SAETA, el nuevo recorrido es 25 de mayo - Rivadavia- Dean Funes a recorrido habitual.
La obra, atribuida inicialmente a Fra’ Galgario, resultó ser de Giacomo Ceruti y permanece bajo custodia de la Corte Suprema.
La Procuraduría informó que desde 2008 se dictaron 410 sentencias y que el 80% de los responsables son argentinos.
El “Retrato de Dama”, buscado desde hace ocho décadas y señalado como botín nazi, quedó bajo protección judicial a la espera de una investigación sobre su procedencia y futuro.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.