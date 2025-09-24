“Mienten”: la defensa en redes de Carlos Saavedra antes del juicio por Jimena Salas

Horas antes del inicio del juicio por el asesinato de Jimena Salas, Carlos Damián Saavedra, uno de los acusados, publicó un enérgico mensaje en su cuenta de Facebook, donde negó las acusaciones en su contra y la de sus hermanos, y cuestionó el accionar de la justicia y de las fuerzas de seguridad.

En el post, Saavedra afirmó: “Barrabravas delincuentes, mienten. Que nos ocultábamos, mienten. Que cambiamos nuestra forma de vida, mienten. Que estuvimos por vaqueros y tienen videos, mienten. Mismo perro caniche, mienten. Mismos autos, mienten. Que el ADN es de mi hermano, mienten”.

El acusado también cuestionó la demora en la realización de una contraprueba de ADN: “Después de tres años no quieren hacer una contraprueba de ADN en Gendarmería. ¿Por qué después de tres años no encuentran al hombre 2 que tendría que ser otro Saavedra? Tantos familiares somos?”.

El mensaje culminó con un reclamo de justicia: “Asesinos son ustedes. Que se haga justicia, Dios”.