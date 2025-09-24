Altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que será el próximo objetivo del Presidente luego del contundente apoyo financiero de Trump. El trasfondo de las negociaciones de los últimos días y el impacto después de octubre.
Soria: “El turismo en la ciudad de Salta nuclea alrededor de 40.000 empleos”
El director Ente de turnos de la Municipalidad, celebró la inversión en el mejoramiento urbano y el acompañamiento al sector emprendedor, con la diversificación de la oferta y la capacitación. “Hay que acompañar la transformación del turismo como motor del desarrollo de la ciudad”, dijo.Política24/09/2025
Salta celebró el Día Mundial del Turismo con un espacio de encuentro que reunió a más de 250 referentes del sector, instituciones educativas y emprendedores bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el director del Ente de Turismo del municipio capitalino, Fernando García Soria, resaltó la importancia de lograr un “desarrollo equilibrado entre lo que es la sustentabilidad ambiental, social y económica para que sea un gran dinamizador de los destinos”.
“Hoy el turismo en la ciudad de Salta nuclea alrededor de 40.000 empleos de manera directa e indirectamente. Es una de las principales actividades generadoras de ingresos para la ciudad como destino, y estos ingresos van a una gran cadena productiva, que no solamente son los actores vinculados al sector turístico”, expresó.
García Soria señaló como oportuno potenciar los criterios de sostenibilidad del destino con el objetivo de cuidar los recursos naturales y culturales. En esa línea celebró la inversión en obras para mejorar y recuperar espacios turísticos y culturales como la ex Palúdica, Plaza España y el Centro Cultural Dino Saluzzi; y las políticas de acompañamiento al sector emprendedor, con la diversificación de la oferta y la capacitación.
“En estos escenarios cambiantes hay que estar siempre preparados para poder tomar buenas decisiones, entendiendo que esas buenas decisiones ayudan a sostener el empleo y potenciar todo el componente cultural que tiene Salta”, insistió.
Por otro lado, García Soria analizó el contexto nacional que calificó como “desafiante para el sector turístico” por las constates variaciones en las condiciones para el desarrollo de la actividad.
“Hemos tenido incremento de costos, la relación cambiaria que ha hecho que sea muy apetecible para muchos sectores irse al exterior, hemos tenido una retracción de la demanda en consumo, plantea un escenario con muchos desafíos que hay que analizar para generar esta transformación. Tenemos que apostar en generar valor agregado en el destino, diversificar la oferta, y seguir posicionándonos como un destino”, manifestó.
El Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza que prevé la creación del programa. La iniciativa apunta a la guía y facilitación de creación de Centros de Estudiantes en colegios privados y públicos de la ciudad.
Emergencia Sanitaria: en el Senado, gerentes de hospitales ofrecieron un diagnóstico sobre la situaciónPolítica24/09/2025
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.
El concejal Guillermo Kripper denunció el recorte de Nación y detalló que Progresar Trabajo cayó un 56%, mientras que Progresar Superior lo hizo un 54%.
La concejal capitalina lamentó el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires y aseguró que los discursos de odio contra las mujeres, como nunca en la historia, están avalados por el Ejecutivo del país.
Este martes se propusieron invitados y José Luis Espert dijo en el final que evaluarían todos los pedidos. El secretario de Hacienda fue citado para el próximo miércoles, pero podría chocar con una eventual sesión.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
Salud Incorpora 44 nuevos profesionales para fortalecer la atención en hospitales de la provinciaSalta23/09/2025
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.
Combustibles en Salta: segundo aumento en una semana
Este 23 de septiembre las estaciones de servicio en Salta aplicaron un nuevo aumento. Las naftas subieron hasta $145 por litro.