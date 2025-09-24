Soria: “El turismo en la ciudad de Salta nuclea alrededor de 40.000 empleos”

Salta celebró el Día Mundial del Turismo con un espacio de encuentro que reunió a más de 250 referentes del sector, instituciones educativas y emprendedores bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el director del Ente de Turismo del municipio capitalino, Fernando García Soria, resaltó la importancia de lograr un “desarrollo equilibrado entre lo que es la sustentabilidad ambiental, social y económica para que sea un gran dinamizador de los destinos”.

“Hoy el turismo en la ciudad de Salta nuclea alrededor de 40.000 empleos de manera directa e indirectamente. Es una de las principales actividades generadoras de ingresos para la ciudad como destino, y estos ingresos van a una gran cadena productiva, que no solamente son los actores vinculados al sector turístico”, expresó.

García Soria señaló como oportuno potenciar los criterios de sostenibilidad del destino con el objetivo de cuidar los recursos naturales y culturales. En esa línea celebró la inversión en obras para mejorar y recuperar espacios turísticos y culturales como la ex Palúdica, Plaza España y el Centro Cultural Dino Saluzzi; y las políticas de acompañamiento al sector emprendedor, con la diversificación de la oferta y la capacitación.

“En estos escenarios cambiantes hay que estar siempre preparados para poder tomar buenas decisiones, entendiendo que esas buenas decisiones ayudan a sostener el empleo y potenciar todo el componente cultural que tiene Salta”, insistió.

Por otro lado, García Soria analizó el contexto nacional que calificó como “desafiante para el sector turístico” por las constates variaciones en las condiciones para el desarrollo de la actividad.

“Hemos tenido incremento de costos, la relación cambiaria que ha hecho que sea muy apetecible para muchos sectores irse al exterior, hemos tenido una retracción de la demanda en consumo, plantea un escenario con muchos desafíos que hay que analizar para generar esta transformación. Tenemos que apostar en generar valor agregado en el destino, diversificar la oferta, y seguir posicionándonos como un destino”, manifestó.