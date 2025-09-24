Se aprobó la creación del Programa Municipal de Participación Estudiantil

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza que prevé la creación del Programa Municipal de Participación Estudiantil; el objetivo es acompañar la conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Centros de Estudiantes en instituciones educativas de nivel secundario, tanto de gestión estatal como privada.

El concejal Gonzalo Corral, al momento de tomar la palabra, explicó que Salta ya está adherida a la Ley Nacional de Acompañamiento y Creación de Centros de Estudiantes para colegios públicos y privados, no obstante, consideró importante el acompañamiento de la Municipalidad para la tarea.

Destacó que se trata de generar mecanismos de participación concretos en la vida cotidiana.

“Los jóvenes tienen la necesidad de transmitir lo que les pasa y abordar problemáticas vinculadas al suicidio, salud mental, trata de personas y adicciones, entre otras”, señaló Corral.

Finalmente, el concejal consideró que los Centros de Estudiantes serían una herramienta para conocer de primera mano los problemas que aquejan a los jóvenes.

“No creo que sea la solución final, pero sí es un paso”, sentenció.