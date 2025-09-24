Se aprobó la creación del Programa Municipal de Participación Estudiantil

El Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza que prevé la creación del programa. La iniciativa apunta a la guía y facilitación de creación de Centros de Estudiantes en colegios privados y públicos de la ciudad.

Política24/09/2025

53411033556_5c9c0166cc_c_0 (1)

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza que prevé la creación del Programa Municipal de Participación Estudiantil; el objetivo es acompañar la conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Centros de Estudiantes en instituciones educativas de nivel secundario, tanto de gestión estatal como privada.

El concejal Gonzalo Corral, al momento de tomar la palabra, explicó que Salta ya está adherida a la Ley Nacional de Acompañamiento y Creación de Centros de Estudiantes para colegios públicos y privados, no obstante, consideró importante el acompañamiento de la Municipalidad para la tarea.

Destacó que se trata de generar mecanismos de participación concretos en la vida cotidiana.

“Los jóvenes tienen la necesidad de transmitir lo que les pasa y abordar problemáticas vinculadas al suicidio, salud mental, trata de personas y adicciones, entre otras”, señaló Corral. 

Finalmente, el concejal consideró que los Centros de Estudiantes serían una herramienta para conocer de primera mano los problemas que aquejan a los jóvenes. 

“No creo que sea la solución final, pero sí es un paso”, sentenció. 

Te puede interesar
Lo más visto
OIP

Sportivo Pocitos tienta a Mauro Zárate para el Regional Amateur

Deportes23/09/2025

Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail