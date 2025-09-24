El director Ente de turnos de la Municipalidad, celebró la inversión en el mejoramiento urbano y el acompañamiento al sector emprendedor, con la diversificación de la oferta y la capacitación. “Hay que acompañar la transformación del turismo como motor del desarrollo de la ciudad”, dijo.
Se aprobó la creación del Programa Municipal de Participación Estudiantil
El Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza que prevé la creación del programa. La iniciativa apunta a la guía y facilitación de creación de Centros de Estudiantes en colegios privados y públicos de la ciudad.Política24/09/2025
En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza que prevé la creación del Programa Municipal de Participación Estudiantil; el objetivo es acompañar la conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Centros de Estudiantes en instituciones educativas de nivel secundario, tanto de gestión estatal como privada.
El concejal Gonzalo Corral, al momento de tomar la palabra, explicó que Salta ya está adherida a la Ley Nacional de Acompañamiento y Creación de Centros de Estudiantes para colegios públicos y privados, no obstante, consideró importante el acompañamiento de la Municipalidad para la tarea.
Destacó que se trata de generar mecanismos de participación concretos en la vida cotidiana.
“Los jóvenes tienen la necesidad de transmitir lo que les pasa y abordar problemáticas vinculadas al suicidio, salud mental, trata de personas y adicciones, entre otras”, señaló Corral.
Finalmente, el concejal consideró que los Centros de Estudiantes serían una herramienta para conocer de primera mano los problemas que aquejan a los jóvenes.
“No creo que sea la solución final, pero sí es un paso”, sentenció.
Emergencia Sanitaria: en el Senado, gerentes de hospitales ofrecieron un diagnóstico sobre la situaciónPolítica24/09/2025
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.
El concejal Guillermo Kripper denunció el recorte de Nación y detalló que Progresar Trabajo cayó un 56%, mientras que Progresar Superior lo hizo un 54%.
La concejal capitalina lamentó el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires y aseguró que los discursos de odio contra las mujeres, como nunca en la historia, están avalados por el Ejecutivo del país.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
Salud Incorpora 44 nuevos profesionales para fortalecer la atención en hospitales de la provinciaSalta23/09/2025
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.
Combustibles en Salta: segundo aumento en una semana
Este 23 de septiembre las estaciones de servicio en Salta aplicaron un nuevo aumento. Las naftas subieron hasta $145 por litro.