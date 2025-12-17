Detuvieron a un motochorro que operaba en zona de Plaza Alvarado

El martes por la noche, Policías de la Dirección General de Investigaciones detuvieron al sujeto denunciado por distintos robos a transeúntes en la zona de Plaza Alvarado de la Capital. Operaba bajo la modalidad motochorro y sustraía celulares.

En ese marco, personal policial lo localizó en calles Moldes y Castro mientras circulaba en una moto. Se trata de un hombre de 38 años. El rodado fue secuestrado, entre otros elementos de interés para la causa.

Se trabajó con la cooperación informativa de los vecinos de la zona y la denuncia de los damnificados cuyo aporte fue valioso para la investigación.

Intervino la Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías 3.

Se solicita a quienes hayan sido víctimas de hechos similares en la zona de la plaza Alvarado se acerquen a la dependencia policial más cercana para aportar datos de interés para la investigación.