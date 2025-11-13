En esta causa hay 86 imputados, la mayoría de ellos empresarios acusados de pagar las coimas (situación caratulada como “cohecho activo”) y alrededor de cien de abogados representantes.
´Justicia Divina': la Fiscalía pidió la destitución de la jueza Makintach
La etapa final del jury contra la jueza Julieta Makintach por el escándalo del documental sobre el juicio de Maradona comenzó con un contundente alegato de la fiscal Analía Duarte, quien pidió su destitución.Judiciales13/11/2025
La etapa final del jury a Julieta Makintach comenzó este jueves con los alegatos de la fiscal Analía Duarte, que encabeza la acusación a la jueza del escándalo. Fue clara y contundente: “La doctora Makintach ha perdido las condiciones que exige la Constitución para el ejercicio de la magistratura y entiendo que corresponde su destitución”, dijo la representante de la Procuración Bonaerense mirando al jurado de Enjuiciamiento.
Duarte aseguró que durante las cinco audiencias que duró el debate de este juicio político logró comprobar “sobradamente” que Makintach "negó y mintió todo el tiempo" sobre el documental “Justicia Divina”, que protagonizaba en el juicio por la muerte de Maradona.
"Ella arrojó piedras a la familia, a la justicia, a la verdad, a los imputados. Arrasó el prestigio del Poder Judicial. Es por eso que entiendo que es el deber de este jurado apartar la piedra del camino", dijo la fiscal sobre la jueza.
A su turno, Duarte explicó que quedó probado que Makintach aceptó la propuesta que le hizo su amiga sobre el documental, pero con la condición que sea bajo su aprobación y supervisión.
“Makintach conocía el trailer. Que el guion ya estaba agregado en febrero. En marzo ya estaban los 6 títulos de los 6 capítulos. Ya estaba el título “la Justicia y la sentencia”. En marzo la doctora ya sabía que había una condena", aseguró en su alegato. Y agregó: “El testigo Arnal (dueño de la productora) dijo textual ‘era una miniserie sobre el juicio por Maradona y nosotros teníamos a la jueza’. Es decir, todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la doctora Makintach".
En la misma línea, dijo que se probó que la jueza quería cambiar el orden de votos porque quería ser quien leyera la sentencia, quería el protagonismo para ese documental. “Quedó demostrado que la doctora mintió, manipuló, presionó, fue parcial, abusó de su poder, utilizó recursos públicos en su propio provecho y en perjuicio de la Justicia. Y todo esto es un escándalo”, alegó Duarte.
La acusó de cometer 7 infracciones a la Ley de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires y tres delitos del Código Penal: malversación de fondos (248), incumplimiento de los deberes de funcionario público (157) y violación de secreto (260). Entre las faltas, le adjudicaron abuso de autoridad, parcialidad manifiesta, realización de hechos incompatibles con la dignidad y austeridad del cargo, negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.
El letrado Sagués, que habló en representación del Colegio de Abogados de San Isidro, adjuntor en el jury, coincidió con las faltas endilgadas a Makintach y sumó: “La acusada no es merecedora de la confianza social porque la perdió”.
Por último, habló el abogado Rodolfo Baqué, que representó en la acusación al custodio de Maradona, Julio Coria, detenido por falso testimonio en el juicio por el Diez. “Tengo que pedir la destitución de una magistrada y no me es grato”, comenzó diciendo el abogado Rodolfo Baqué.
Y subrayó: “Nos quisieron tomar de tontos. El que encuentra un tonto, ese tonto no es de él. No somos tontos, somos abogados. Con este accionar se lesionó la Justicia, que es la confianza que tiene que tener el pueblo en los jueces. Creo que estamos acá a favor de la Justicia, no en contra de alguien”.
Con información de Infobae
