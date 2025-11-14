Se trata de un menor de 17 años, quien falleció el pasado 20 de octubre en el hospital Domingo Perón de esa ciudad. El informe definitivo de autopsia concluye que la muerte se produjo por falla multiorgánica pelviperitonitis apendicular.
Moldes: Declaró el acusado de matar a su padre y su tío, culpó al coimputado
Este viernes declaró Michel Jesús Suárez, acusado por homicidio en perjuicio de su padre y su tío. Admitió haber concurrido con Chávez Herrera -coimputado- al domicilio de los hechos con fines de robo, y lo responsabilizó por la muerte de ambos adultos mayores. Los alegatos serán el próximo lunes 17.Judiciales14/11/2025
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Michel Jesús Suárez, como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y por alevosía en perjuicio de su padre, y por homicidio criminis causa y por alevosía en perjuicio de su tío, en concurso real; y contra José María Enrique Chávez Herrera, como autor del delito de homicidio calificado, criminis causa y por alevosía (dos hechos) en concurso real.
Al reanudarse la audiencia este viernes 14, brindó su testimonio una psicóloga del Ministerio Público de la Defensa, quien se refirió al perfil psicológico del acusado Chávez Herrera.
Posteriormente, el imputado Michel Jesús Suárez, declaró ante el juez Eduardo Sángari. En su relato, admitió que jugaba mucho al póker y que había sufrido un distanciamiento con el grupo con el que se frecuentaba, ya que éstos descubrieron que hacía trampa.
Señaló que a José María Enrique Chávez Herrera lo conoció a través de los grupos de juego, que se habían hecho amigos y que compartían mucho tiempo juntos.
En su extensa declaración, admitió haber concurrido el 16 de febrero de 2024 a Coronel Moldes con Chávez Herrera al domicilio de su padre y tío con fines de robo, y responsabilizó a su coimputado por la muerte de ambos adultos mayores. Haciendo uso de su derecho, no aceptó responder preguntas de las partes.
Finalizada la ronda de testimoniales, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 17 a las 10, para realizar la incorporación de la prueba producida y dar lugar a los alegatos de las partes.
Vencen los mandatos de Catalano y Samsón: la Corte quedará incompleta todo el veranoJudiciales14/11/2025
El 29 de noviembre vence el mandato de Samson y el 3 de diciembre el de Catalano, y por la columincación del periodo ordinario de sesiones no se llegará a renovar esos mandatos o proponer nuevos integrantes hasta el año que viene.
Giro en Causa Cuadernos: Nuevo procesamiento para Bacigalupo por adulterar anotaciones claveJudiciales14/11/2025
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó un nuevo procesamiento contra el expolicía Jorge Bacigalupo tras concluir que fue él quien adulteró y corrigió anotaciones clave en los llamados "cuadernos de la corrupción".
El juez señaló que el texto incluía referencias ajenas al Código Procesal de Salta y frases como “Completar”, lo que evidencia un uso inadecuado de IA.
La etapa final del jury contra la jueza Julieta Makintach por el escándalo del documental sobre el juicio de Maradona comenzó con un contundente alegato de la fiscal Analía Duarte, quien pidió su destitución.
En esta causa hay 86 imputados, la mayoría de ellos empresarios acusados de pagar las coimas (situación caratulada como “cohecho activo”) y alrededor de cien de abogados representantes.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.