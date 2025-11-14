Moldes: Declaró el acusado de matar a su padre y su tío, culpó al coimputado

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Michel Jesús Suárez, como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y por alevosía en perjuicio de su padre, y por homicidio criminis causa y por alevosía en perjuicio de su tío, en concurso real; y contra José María Enrique Chávez Herrera, como autor del delito de homicidio calificado, criminis causa y por alevosía (dos hechos) en concurso real.

Al reanudarse la audiencia este viernes 14, brindó su testimonio una psicóloga del Ministerio Público de la Defensa, quien se refirió al perfil psicológico del acusado Chávez Herrera.

Posteriormente, el imputado Michel Jesús Suárez, declaró ante el juez Eduardo Sángari. En su relato, admitió que jugaba mucho al póker y que había sufrido un distanciamiento con el grupo con el que se frecuentaba, ya que éstos descubrieron que hacía trampa.

Señaló que a José María Enrique Chávez Herrera lo conoció a través de los grupos de juego, que se habían hecho amigos y que compartían mucho tiempo juntos.

En su extensa declaración, admitió haber concurrido el 16 de febrero de 2024 a Coronel Moldes con Chávez Herrera al domicilio de su padre y tío con fines de robo, y responsabilizó a su coimputado por la muerte de ambos adultos mayores. Haciendo uso de su derecho, no aceptó responder preguntas de las partes.

Finalizada la ronda de testimoniales, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 17 a las 10, para realizar la incorporación de la prueba producida y dar lugar a los alegatos de las partes.