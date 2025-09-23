Marziotta: “Estamos en un contexto complejo para concientizar desde el Estado”

En el Día Mundial de las Lenguas de Señas, el CaféLSA -emprendimiento salteño creado por personas sordas- descubrió una placa de reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Nación que lo declara como de Interés Nacional por ser la primera cafetería del país atendida en Lengua de Señas Argentina (LSA).

“Declararlo de interés de la Cámara tiene que ver con la visibilización y con ponerlo en agenda”, expresó la diputada autora del proyecto, Gisela Marziotta, quien encabezó el acto.

La legisladora resaltó la “organización, valentía y voluntad” de los dueños del emprendimiento, augurando que “se replique en otras provincias”.

“Hay que romper con esa barrera, esto contagia no solo para que haya más, sino para que otras personas sordas no se sientan que están solas, y que sepan que tienen el mismo derecho de trabajar, de tener emprendimientos y llevarlos adelante, y de que la comunidad entera los acompañe” expresó.

Así mismo, Marziotta reflexionó sobre el contexto actual al que calificó de “complejo para concientizar desde el Estado” y resaltó que “es un tema que no debiera ser partidario, es un tema que debiera ser política de Estado”.

“Todas las personas tenemos derecho a trabajar, a la educación, a la salud, ojalá un día podamos salir de las categorías porque los derechos humanos son los mismos para todas las personas”, dijo y agregó “hacer un trámite en un banco, en un aeropuerto, aunque seas una persona autónoma, independiente económicamente, te hace dependiente en forma permanente para sociabilizar y poder transcurrir, es realmente grave que no avancemos con el tema, para mí el ideal es que sea incorporado a la educación desde el nivel inicial, tendríamos que ser todos bilingües”.