El presidente norteamericano le dio una fuerte señal de respaldo a Javier Milei, al señalar en su red Truth Social que “el muy respetado presidente ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico".
Marziotta: “Estamos en un contexto complejo para concientizar desde el Estado”
La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires visitó Salta para descubrir una placa de reconocimiento de la Cámara Baja al CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas y pionero en el país en atención en Lengua de Señas.Política23/09/2025
En el Día Mundial de las Lenguas de Señas, el CaféLSA -emprendimiento salteño creado por personas sordas- descubrió una placa de reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Nación que lo declara como de Interés Nacional por ser la primera cafetería del país atendida en Lengua de Señas Argentina (LSA).
“Declararlo de interés de la Cámara tiene que ver con la visibilización y con ponerlo en agenda”, expresó la diputada autora del proyecto, Gisela Marziotta, quien encabezó el acto.
La legisladora resaltó la “organización, valentía y voluntad” de los dueños del emprendimiento, augurando que “se replique en otras provincias”.
“Hay que romper con esa barrera, esto contagia no solo para que haya más, sino para que otras personas sordas no se sientan que están solas, y que sepan que tienen el mismo derecho de trabajar, de tener emprendimientos y llevarlos adelante, y de que la comunidad entera los acompañe” expresó.
Así mismo, Marziotta reflexionó sobre el contexto actual al que calificó de “complejo para concientizar desde el Estado” y resaltó que “es un tema que no debiera ser partidario, es un tema que debiera ser política de Estado”.
“Todas las personas tenemos derecho a trabajar, a la educación, a la salud, ojalá un día podamos salir de las categorías porque los derechos humanos son los mismos para todas las personas”, dijo y agregó “hacer un trámite en un banco, en un aeropuerto, aunque seas una persona autónoma, independiente económicamente, te hace dependiente en forma permanente para sociabilizar y poder transcurrir, es realmente grave que no avancemos con el tema, para mí el ideal es que sea incorporado a la educación desde el nivel inicial, tendríamos que ser todos bilingües”.
En su primera aparición tras la derrota en la Provincia de Buenos Aires, el expresidente encabezó un encuentro cerrado con candidatos del PRO para repasar la campaña rumbo a octubre.
El último ránking de imagen de ministros nacionales refleja un gabinete en el que conviven liderazgos consolidados y funcionarios con fuertes dificultades para sostener el respaldo ciudadano.
Expresaron su rechazo en la previa de que Milei se reúna con el presidente republicano para definir el monto del nuevo crédito, con el que buscan poner paños fríos a la crisis cambiaria hasta las elecciones de octubre.
El neurocientífico y candidato a senador cuestionó la falta de un plan económico productivo y criticó el personalismo y la polarización de la dirigencia política argentina.
Sin una estrategia unificada para las legislativas de octubre, el exmandatario reúne a los candidatos de su partido para enviarle un mensaje a La Libertad Avanza.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Semana Contra el Dolor por Cáncer: instan a formar profesionales en cuidados paliativosSalud22/09/2025
En el marco de la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer, el Consejo de Cuidados Paliativos advirtió que en Argentina menos del 14% accede al tratamiento. “El cuidado paliativo estaba asociado a la muerte y no es así”, señalaron.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.