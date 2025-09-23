Quiénes son los ministros mejor y peor valorados del Gabinete de Javier Milei

El relevamiento de CB Consultora, realizado entre el 18 y 21 de septiembre sobre 1.164 casos en todo el país, muestra que el gabinete nacional tuvo retrocesos en la percepción ciudadana durante el último mes.

En el podio se ubican Patricia Bullrich, quien retiene el primer puesto con 45,3% de imagen positiva, seguida por Luis Petri (43,7%), que logra sostenerse como uno de los ministros mejor valorados pese a una caída de -1,9 puntos, y Guillermo Francos con 42,3%.



Más abajo aparecen Sandra Pettovello (Capital Humano) con 37,3%, Federico Sturzenegger (Desregulación) con 30,8% y Luis Caputo (Economía), que descendió a 27,6% tras sufrir la mayor caída del gabinete (-9,9 puntos).



El ránking completo





En el grupo con menor aprobación se encuentran Mariano Cúneo Libarona (Justicia) con 30,8%, Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores) con 27,7%, Lisandro Catalán (Interior) con 25,3% y Mario Lugones (Salud), último con 23,9%.



Un gabinete en retroceso

El estudio resalta que todos los ministros registraron caídas en septiembre, en un contexto marcado por tensiones económicas y debates internos en el oficialismo. Mientras Bullrich y Petri se mantienen en los primeros lugares, la cartera económica encabezada por Caputo aparece como la más golpeada en términos de imagen pública.

Con información de MDZ