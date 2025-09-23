Mauricio Macri: "Hace más de un año que no habló con Milei"

Mauricio Macri reapareció este martes en la sede del PRO para respaldar a los candidatos del partido de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Lo hizo con un mensaje cauteloso pero sugestivo que fue leído como un gesto hacia el Gobierno de Javier Milei: “Es un momento para ser muy prudentes. Yo nunca he sido de los que creen que cuanto peor mejor”, dijo Macri al ingresar al encuentro.

La reunión, convocada para las 10 de la mañana en la sede partidaria de la calle Balcarce, en San Telmo, fue a puertas cerradas. Se trató del primer movimiento político de Macri tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, donde el PRO y La Libertad Avanza sellaron una alianza que también se replica en otras diez provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

El encargado de coordinar el encuentro fue el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, que además encabeza la lista de senadores nacionales por Santiago del Estero dentro del frente Despierta Santiago. Según anticiparon desde el partido, no estaba previsto que Macri tomara la palabra. El esquema incluía informes de cada provincia con un balance de situación y proyecciones de campaña.

Desde la conducción del PRO aclararon que el foco estaría puesto exclusivamente en el armado electoral. Por eso, no se esperaba que se abordaran temas como las internas partidarias ni eventuales definiciones sobre el vínculo con La Libertad Avanza.

Tampoco figuraba en la agenda una discusión sobre la posibilidad de incorporar formalmente al PRO en la campaña porteña de los libertarios. En los últimos días, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich —cabeza de la boleta de senadores en la Ciudad—, insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo entre Macri y la Casa Rosada, y en explicitar públicamente el acuerdo electoral entre ambas fuerzas.

Durante el fin de semana, el propio Javier Milei se refirió al vínculo con el expresidente. “No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. El otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Las relaciones a veces se enfrían, a veces se profundizan. Yo creo que los desafíos que tiene enfrente Argentina requieren que todos los que estamos en contra del partido del Estado y del kirchnerismo y todos sus socios siniestros que se quieren mostrar moderados, pero en realidad terminan votando con el kirchnerismo. Estamos todos juntos. Hay puentes”.

Varios de los candidatos que participaron este martes del encuentro ya habían estado la semana pasada en la quinta de Olivos, en una cumbre con Milei y su gabinete. Allí se abordaron temas de campaña y coordinación política en el marco del acuerdo entre libertarios y referentes del PRO.

En paralelo, persisten tensiones dentro del propio espacio. La semana pasada, una discusión entre Cristian Ritondo, presidente del bloque, y la diputada Silvia Lospennato dejó al descubierto las diferencias internas, que no se preveía que formaran parte de la agenda de este martes.

Con información de TN