“Me clonaron el celular y plantaron pruebas”: la denuncia de Makintach
La jueza suspendida del caso Maradona acusa al Ministerio Público de San Isidro de falsedad de actas y ocultamiento de información.Sociedad23/09/2025
La jueza removida del caso Maradona, Julieta Makintach, presentó una denuncia penal por las imágenes del supuesto documental incluidas en la causa, que sostiene, fueron plantadas a su esteticista.
Su abogado defensor en el jury, Darío Saldaño, presentó una denuncia penal ante el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, contra funcionarios del Ministerio Público de San Isidro, a quienes acusa de "falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y ocultamiento y eventual inutilización de medios de prueba".
Por ese motivo, pide que la Procuración disponga otro tribunal para la investigación sobre el escándalo del documental. La causa donde se investiga a Makintach está a cargo de los fiscales José Amallo, Cecilia Chaieb y Carolina Asprella.
Los detalles de la denuncia de Makintach por “manipulación de pruebas y actas irregulares”
La denuncia busca sostener que el acta judicial con fecha 27 de mayo de 2025 “no cumple con las formalidades esenciales de un acta procesal”. En este documento se incluyó un video supuestamente exhibido por una funcionaria del Ministerio Público, Marina Rodríguez, desde su teléfono celular. La funcionaria habría grabado supuestamente un mensaje de Makintach a su esteticista, en el que, según la causa, le envió “imágenes del documental”.
La defensa insistió en que el video fue plantado. Makintach había anticipado hace diez días que presentaría una denuncia por espionaje: la jueza asegura que le clonaron el celular.
La defensa sostiene que el material audiovisual fue incorporado sin la debida cadena de custodia y a través de un link externo, lo que lo vuelve “inutilizable” como prueba. También advierte que no consigna datos esenciales como la marca y el modelo del teléfono, el número de origen del video, ni la hora, ni duración.
“Ocultamiento de información y citación irregular de testigos”
El escrito al que accedió TN señala que la médica esteticista de Makintach “niega conocer a la funcionaria que aportó el video y haberle pasado el material”.
La defensa de la jueza suspendida afirma que el acta y la citación a su esteticista fueron “restringidas a la vista de las partes por tres meses”.
La denuncia acusa a los responsables de la investigación de “ocultamiento de prueba” y de “falsear información”. Según la defensa, estas acciones, que incluyeron omitir datos en las constancias de la causa, permiten presumir una actividad “delictiva e ilegal”. El escrito concluye que los funcionarios “armaron la causa” en perjuicio de la jueza.
Para garantizar una investigación imparcial, la defensa solicitó que la denuncia sea sorteada en otro departamento judicial, ya que la misma involucra a múltiples funcionarios del Ministerio Público de San Isidro.
La denuncia forma parte de la contraofensiva judicial que impulsa la Makitanch: pedido de nulidad, la recusación de los fiscales, la denuncia de irregularidades de la causa y de espionaje ilegal. “No me callo”, se le escuchó decir a la jueza suspendida.
Sostiene que el resto del tribunal sabía de la existencia de la cámara en el recinto y que todo el escándalo fue armado para voltear la causa Maradona.
Audiencia clave en el jury
En paralelo a la denuncia penal, continúa el jury en la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento. El reinicio de la audiencia será este miércoles al mediodía.
A fines de agosto, la Comisión había aceptado, por unanimidad, la admisibilidad de la acusación contra Makintach. Con esta decisión, el cuerpo que preside Ulises Giménez determinó la suspensión de la jueza, por lo que no pudo renunciar -como había pedido al gobernador Axel Kicillof- y pasó a cobrar el 40% de su sueldo.
Previamente, el Jurado había rechazado en un trámite exprés los tres planteos que había hecho la defensa de Makintach para tratar de suspender la audiencia. La magistrada no estará presente, según pudo saber TN.
La jueza del caso Maradona respondió a través de sus abogados al pedido de destitución de los fiscales de San Isidro. “No voy a permitir más atropellos. Ya no guardo más silencio”, estalló y calificó de “absurda y promiscua” la actuación de los funcionarios judiciales.
