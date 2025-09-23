Nacieron trigemelas en Salta: un caso en un millón

Un hecho inédito ocurrió luego de que nacieran trigemelas en un hospital de la provincia de Salta, una situación que sucede cada un millón de casos.

Es un acontecimiento excepcional ya que las bebas compartían placenta en un embarazo denominado monocorial triamnótico.

Ainara pesó 1.640 gramos, la segunda en nacer fue Amira con 1.560 gramos (la más pequeña) y Ámbar con 1.780, al tiempo que las hermanas se encuentras internadas en el área de Neonatología debido a que se trató de un parto prematuro y con cesárea programada ya que la gestación fue de 34 semanas.

Nancy -la madre- y sus hijas están en buen estado de salud. La mujer recibió atención de ginecólogos y obstetras en el transcurso del embarazo, que fue el segundo registrado de estas características en 2025 en la provincia.

Además, durante el primer semestre hubo 54 nacimientos de gemelos en el Hospital Materno Público Materno Infantil de Salta.

Un ayuda para la familia

A la comunidad solidaria de Salta se solicita ayuda para la familia de estas tres niñas. Quienes deseen hacerlo pueden comunicarse con Nancy al 3872102897 o al 3872103617. El alias de la familia es NPACHADO.NX (todo con mayúsculas)

Con información de Noticias Argentiinas