OMS cruzó a Trump: relación entre el Autismo y el Paracetamol en el embarazo es "inconsistente"

Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este martes que las pruebas de una relación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo siguen siendo inconsistentes y que no se debe cuestionar el valor de las vacunas que salvan vidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionó el autismo con el uso de vacunas en la infancia y el consumo del popular analgésico Tylenol (paracetamol) por parte de las mujeres cuando están embarazadas, y elevó afirmaciones no respaldadas por pruebas científicas al primer plano de la política sanitaria estadounidense.

“Las pruebas siguen siendo inconsistentes”, dijo el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, en una rueda de prensa en Ginebra cuando se le preguntó sobre este tema. “Sabemos que las vacunas no causan autismo. Las vacunas, como dije, salvan innumerables vidas. Así que esto es algo que la ciencia demostró y estas cosas no deberían cuestionarse realmente”, añadió.

Los dichos de Trump

El presidente norteamericano adelantó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) notificará a los médicos sobre la posibilidad de que el diagnóstico del autismo esté relacionado con el consumo de medicamentos. Además, cuestionó la vacunación infantil, tras afirmar que “no hay motivos” para vacunar a los recién nacidos contra la hepatitis B.

“Tomar paracetamol no es bueno. Lo digo claramente. No es bueno”, declaró Trump, y añadió que “no se le debe dar paracetamol a los niños cada vez que les pongan una vacuna”. El mandatario no presentó evidencia científica que respalde estas afirmaciones.

Durante un discurso este lunes en la Casa Blanca, el primer mandatario también sostuvo que las embarazadas deberían evitar el consumo de paracetamol salvo que sea “médicamente necesario”, como en un caso de “fiebre extrema”, y recomendó que, idealmente, no lo tomen en absoluto.

En paralelo, Trump afirmó que “no hay motivos” para vacunar a los recién nacidos contra la hepatitis B, una enfermedad incurable y altamente contagiosa, sin dar pruebas de los beneficios de ese cambio radical. “Yo diría que esperen hasta que el bebé tenga 12 años y esté crecido”, dijo Trump, una recomendación que implicaría un cambio profundo en los protocolos de vacunación vigentes en Estados Unidos.

Trump también cuestionó de manera explícita la forma en que se aplican las vacunas infantiles. “Tienen un bebé pequeño, frágil, y le ponen un tanque con 80 vacunas distintas de una sola vez. Sería mucho mejor hacerlo en cuatro o cinco visitas”, afirmó en la Casa Blanca, sugiriendo que las dosis combinadas deberían espaciarse a lo largo del tiempo .

El anuncio generó reacciones inmediatas de la comunidad médica y científica. El presidente del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG)calificó las advertencias de la administración sobre el paracetamol como “irresponsables”, señalando que el mensaje puede confundir y dañar a las pacientes embarazadas. “El anuncio de hoy no está respaldado por el cuerpo completo de evidencia científica y simplifica peligrosamente las muchas y complejas causas de los desafíos neurológicos en los niños. Además, transmiten confusión a las pacientes embarazadas, incluidas aquellas que pueden necesitar recurrir a este medicamento beneficioso durante la gestación”, dijo el Dr. Steven Fleischman en un comunicado.

Con información de Agencias Reuters y AP