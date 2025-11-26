A Vizcarra, quien gobernó Perú de 2018 a 2020, se le acusa de haber recibido dinero de empresarios para favorecerlos con obras públicas durante su gestión como gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014.
Argentina oficializó la candidatura de Rafael Grossi para ser secretario general de la ONU
A través de un comunicado, la Cancillería expresó su respaldo para el actual Director General del OEIA. Cuáles son los puntos clave para la ONU que el diplomático buscará aplicar en caso de ser elegido.El Mundo26/11/2025
La Cancillería de la República Argentina presentó este miércoles la candidatura de Rafael Grossi para ser el nuevo secretario general de las Naciones Unidas (ONU). El actual Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OEIA) había manifestado su intención de reemplazar a António Guterres en el cargo y expresó cuáles serán los puntos clave que buscará aplicar en caso de ser electo.
"La República Argentina tiene el honor de presentar la candidatura del Embajador Rafael M. Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas para el período 2027–2031″, señaló el comunicado que lanzaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En tanto, en el escrito expresaron: “La Argentina, miembro fundador de las Naciones Unidas, cuenta con una trayectoria extensa y reconocida en el ámbito multilateral y mantiene un firme compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular con la preservación de la paz y la seguridad internacionales y la promoción de la cooperación entre los Estados”.
Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi (@rafaelmgrossi) al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas.— Pablo Quirno (@pabloquirno) November 26, 2025
Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del…
Desde el Gobierno destacaron que Grossi “cuenta con una destacada trayectoria de más de cuatro décadas como funcionario del cuerpo diplomático argentino” y remarcaron su conducción al frente de la OEIA donde fue reelecto en 2023: “Sus principales logros estuvieron orientados a contribuir a la paz y seguridad internacionales mediante una gestión abierta, eficiente, presente y de resultados evidentes”.
En ese sentido, desde el 2019 está al frente del organismo que se encarga de supervisar el uso pacífico de la energía nuclear. Es el primer latinoamericano en ocupar el puesto, lo que supuso un hito en un organismo tradicionalmente liderado por europeos y asiáticos.
El Parlamento Europeo busca limitar la edad de los niños en el uso de redes socialesEl Mundo26/11/2025
El Parlamento Europeo le pidió a la Unión Europea (UE) que establezca edades mínimas para que los niños usen las redes sociales. El fin es combatir el aumento de los problemas de salud mental.
La auditoría de 2018 de Van Cleef & Arpels detalló con precisión la vulnerabilidad del balcón de la galería de Apolo, el mismo acceso que usaron los ladrones para robar joyas valuadas en 100 millones de dólares.
El Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó el documento "Una caro. Elogio de la monogamia", que reafirma la indisolubilidad y la monogamia del matrimonio católico.
Orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude en TailandiaEl Mundo26/11/2025
Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la magnate de los medios, Jakapong Jakrajutatip (Anne Jakrajutatip), copropietaria del certamen Miss Universo, por presunto fraude.
Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control y detienen al presidente EmbalóEl Mundo26/11/2025
Oficiales militares de Guinea-Bissau anunciaron este miércoles que tomaron el "control total" del país, cerraron las fronteras y suspendieron el proceso electoral.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
El Black Friday 2025 en Argentina se llevará a cabo durante cuatro días, desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.