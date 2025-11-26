Argentina oficializó la candidatura de Rafael Grossi para ser secretario general de la ONU

A través de un comunicado, la Cancillería expresó su respaldo para el actual Director General del OEIA. Cuáles son los puntos clave para la ONU que el diplomático buscará aplicar en caso de ser elegido.

El Mundo26/11/2025

La Cancillería de la República Argentina presentó este miércoles la candidatura de Rafael Grossi para ser el nuevo secretario general de las Naciones Unidas (ONU). El actual Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OEIA) había manifestado su intención de reemplazar a António Guterres en el cargo y expresó cuáles serán los puntos clave que buscará aplicar en caso de ser electo.

 "La República Argentina tiene el honor de presentar la candidatura del Embajador Rafael M. Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas para el período 2027–2031″, señaló el comunicado que lanzaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En tanto, en el escrito expresaron: “La Argentina, miembro fundador de las Naciones Unidas, cuenta con una trayectoria extensa y reconocida en el ámbito multilateral y mantiene un firme compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular con la preservación de la paz y la seguridad internacionales y la promoción de la cooperación entre los Estados”.

Desde el Gobierno destacaron que Grossi “cuenta con una destacada trayectoria de más de cuatro décadas como funcionario del cuerpo diplomático argentino” y remarcaron su conducción al frente de la OEIA donde fue reelecto en 2023: “Sus principales logros estuvieron orientados a contribuir a la paz y seguridad internacionales mediante una gestión abierta, eficiente, presente y de resultados evidentes”.

En ese sentido, desde el 2019 está al frente del organismo que se encarga de supervisar el uso pacífico de la energía nuclear. Es el primer latinoamericano en ocupar el puesto, lo que supuso un hito en un organismo tradicionalmente liderado por europeos y asiáticos.

