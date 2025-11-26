A Vizcarra, quien gobernó Perú de 2018 a 2020, se le acusa de haber recibido dinero de empresarios para favorecerlos con obras públicas durante su gestión como gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014.
Un informe ya había alertado que podían entrar al Louvre con un montacargas
La auditoría de 2018 de Van Cleef & Arpels detalló con precisión la vulnerabilidad del balcón de la galería de Apolo, el mismo acceso que usaron los ladrones para robar joyas valuadas en 100 millones de dólares.El Mundo26/11/2025
Un informe de seguridad indicó ya en 2018 la posibilidad de acceder con un montacargas al balcón del Louvre por el que entraron los ladrones en el espectacular robo de joyas del 19 de octubre, según la prensa francesa.
La auditoría de seguridad, realizada ese año por la casa de alta joyería Van Cleef & Arpels para el museo, advirtió con precisión de la posibilidad de acceder a ese balcón, perteneciente a la galería de Apolo, según informó el diario Le Monde el martes por la noche.
En el documento de 2018, “dos páginas y tres esquemas visuales tratan específicamente del balcón que da a la galería de Apolo” y sus autores “insisten, en su texto, en la ventana que da al muelle François-Mitterrand, que califican como ‘uno de los mayores puntos vulnerables del establecimiento’”, escribe el rotativo.
El informe menciona el acceso a la barandilla desde el suelo. Para ilustrar sus temores, los expertos de Van Cleef & Arpels “incluso mencionan, en un documento visual, la hipótesis del uso de una cesta” elevadora por parte de los delincuentes, según el diario.
La dirección del famoso museo, contactada por AFP el martes por la noche, no hizo ningún comentario por el momento. Pero sí había dicho a Le Monde que solo conoció la existencia de este informe después del robo.
La actual dirección, encabezada por Laurence des Cars desde 2021, aseguró al diario que estos documentos, encargados por el anterior equipo liderado por Jean-Luc Martinez, “no fueron comunicados” en el momento de la transmisión de los puestos. Le Monde no pudo hablar con Martinez.
El informe también precisó, con imágenes, que las cámaras de vigilancia cerca del balcón no cubrían totalmente este acceso, según el diario.
Algunos de los detalles de este estudio corresponden al modo operativo que utilizó el comando aquel día: con un montacargas consiguieron acceder al balcón de la galería de Apolo y, con una sierra radial, rompieron la ventana y entraron al espacio para llevarse ocho joyas de la Corona de Francia.
Las piezas, de un valor estimado de unos 100 millones de dólares, siguen sin aparecer.
Más de un mes después del espectacular robo, dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación, a los que se suman las cuatro personas ya imputadas en este caso, informó el martes la fiscalía.
Con información de AFP
El Parlamento Europeo busca limitar la edad de los niños en el uso de redes socialesEl Mundo26/11/2025
El Parlamento Europeo le pidió a la Unión Europea (UE) que establezca edades mínimas para que los niños usen las redes sociales. El fin es combatir el aumento de los problemas de salud mental.
El Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó el documento "Una caro. Elogio de la monogamia", que reafirma la indisolubilidad y la monogamia del matrimonio católico.
Orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude en TailandiaEl Mundo26/11/2025
Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la magnate de los medios, Jakapong Jakrajutatip (Anne Jakrajutatip), copropietaria del certamen Miss Universo, por presunto fraude.
Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control y detienen al presidente EmbalóEl Mundo26/11/2025
Oficiales militares de Guinea-Bissau anunciaron este miércoles que tomaron el "control total" del país, cerraron las fronteras y suspendieron el proceso electoral.
La política arancelaria de Donald Trump hacia China desató un caos de suministro que afecta gravemente a los pequeños comerciantes (pymes) minoristas en EEUU justo antes del Black Friday y Navidad.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.