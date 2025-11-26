A Vizcarra, quien gobernó Perú de 2018 a 2020, se le acusa de haber recibido dinero de empresarios para favorecerlos con obras públicas durante su gestión como gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014.
Qué dijo el Vaticano del poliamor, el divorcio y la banalización del adulterio
El Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó el documento "Una caro. Elogio de la monogamia", que reafirma la indisolubilidad y la monogamia del matrimonio católico.El Mundo26/11/2025
El Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó esta semana un documento que reafirma la importancia de la monogamia y la indisolubilidad del matrimonio entre católicos, en respuesta a lo que considera crecientes desafíos como “la multiplicación de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la banalización del adulterio y la promoción del poliamor”. El texto, titulado “Una caro. Elogio de la monogamia”, fue presentado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del organismo, con la aprobación del papa León XIV.
Según explicó Fernández durante la presentación, el origen del documento estuvo en la petición de varios obispos africanos, preocupados por la persistencia de la poligamia en determinadas regiones. Sin embargo, el cardenal subrayó que el análisis aborda una realidad global, en la que el sacramento del matrimonio enfrenta amenazas estructurales y culturales. El texto enfatiza que, pese a los cambios sociales, “el deseo de amor monógamo permanece inscrito en lo más profundo del ser humano, incluso cuando el comportamiento parece negarlo”, tal como recoge el documento divulgado por el Vaticano.
En el análisis de la coyuntura social actual, el Dicasterio advierte sobre el impacto del entorno digital y las redes sociales, donde “el pudor se desvanece y prolifera la violencia simbólica y sexual”. El organismo considera urgente una nueva pedagogía sobre las relaciones humanas, al señalar que “el amor no puede reducirse a un impulso” y requiere responsabilidad y esperanza.
El documento profundiza en la doctrina católica sobre el matrimonio, ratificando que para esta confesión religiosa la unión conyugal es indisoluble y se fundamenta en amplias referencias bíblicas y teológicas. Asimismo, aborda aspectos vinculados a la vida sexual en el matrimonio, defendiendo que la relación íntima debe estar “naturalmente abierta a la comunicación de la vida”, pero matiza que este no es un objetivo explícito para cada acto sexual, de acuerdo con citas del papa Juan Pablo II incluidas en el texto.
En esta línea, el Dicasterio señala situaciones legítimas para el sexo conyugal sin fines reproductivos, como los casos en los que la pareja no puede tener hijos o la utilización de los “ritmos naturales inherentes a las funciones generativas” para mantener relaciones solo en periodos infértiles.
El documento ofrece también recomendaciones para fortalecer los vínculos matrimoniales, como fomentar el desarrollo personal de cada cónyuge a través del trabajo, proyectos y aprendizajes individuales, así como el sentido procreativo del matrimonio o la adopción para quienes no puedan tener hijos. El informe anima a las parejas a compartir tiempo con otros matrimonios y a buscar formas de servicio a la sociedad para prevenir la ruptura matrimonial.
El Parlamento Europeo busca limitar la edad de los niños en el uso de redes socialesEl Mundo26/11/2025
El Parlamento Europeo le pidió a la Unión Europea (UE) que establezca edades mínimas para que los niños usen las redes sociales. El fin es combatir el aumento de los problemas de salud mental.
La auditoría de 2018 de Van Cleef & Arpels detalló con precisión la vulnerabilidad del balcón de la galería de Apolo, el mismo acceso que usaron los ladrones para robar joyas valuadas en 100 millones de dólares.
Orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude en TailandiaEl Mundo26/11/2025
Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la magnate de los medios, Jakapong Jakrajutatip (Anne Jakrajutatip), copropietaria del certamen Miss Universo, por presunto fraude.
Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control y detienen al presidente EmbalóEl Mundo26/11/2025
Oficiales militares de Guinea-Bissau anunciaron este miércoles que tomaron el "control total" del país, cerraron las fronteras y suspendieron el proceso electoral.
La política arancelaria de Donald Trump hacia China desató un caos de suministro que afecta gravemente a los pequeños comerciantes (pymes) minoristas en EEUU justo antes del Black Friday y Navidad.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.