A Vizcarra, quien gobernó Perú de 2018 a 2020, se le acusa de haber recibido dinero de empresarios para favorecerlos con obras públicas durante su gestión como gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014.
El Parlamento Europeo busca limitar la edad de los niños en el uso de redes sociales
El Parlamento Europeo le pidió a la Unión Europea (UE) que establezca edades mínimas para que los niños usen las redes sociales. El fin es combatir el aumento de los problemas de salud mental.El Mundo26/11/2025
La petición, que no es vinculante, se produjo a punto de que la UE establezca la primera prohibición mundial de las redes sociales para menores de 16 años, mientras otros países como Malasia también planean prohibiciones.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, es uno de los mandatarios que pidió a la UE prohibiera las redes sociales a los menores de 15 años, aunque no está muy claro cómo lo haría, ya que es competencia de cada Estado miembro imponer límites de edad, citó Reuters.
La resolución del Parlamento, respaldada por 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones, pide que se prohíba en toda la UE el acceso de menores de 16 años a plataformas online, sitios para compartir vídeos y compañeros de inteligencia artificial (IA) sin el consentimiento paterno. A la par, se pide una prohibición total para los menores de 13 años.
"Estamos en medio de un experimento en el que los gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos tienen acceso ilimitado a la atención de nuestros niños y jóvenes durante horas todos los días, casi sin supervisión", dijo la diputada danesa Christel Schaldemose, en un debate en el Parlamento este martes.
Según Schaldemose, promotora de la resolución, entre los responsables del experimento se encuentran magnates como Elon Musk, consejero delegado de X; Marc Zuckerberg, de Meta; el Partido Comunista de China y "sus representantes tecnológicos en TikTok".
Los efectos de las redes sociales en la salud y la seguridad de los niños se volvieron parte de la preocupación mundial. Algunas de las empresas mencionadas, junto a otras como Snapchat o Google, sufrieron demandas en EEUU por su papel en una crisis de salud mental.
La resolución del Parlamento también pide que se prohíban las cajas con premios, objetos virtuales que se pueden ganar o comprar con dinero real, y los algoritmos de recomendación basados en el compromiso para menores, así como una legislación que exija un diseño de contenidos adecuado a la edad.
"Con este informe, por fin trazamos una línea. Estamos diciendo claramente a las plataformas: 'Sus servicios no están diseñados para niños y el experimento termina acá'", sostuvo Schaldemose.
De acuerdo a un estudio reciente, los niños de entre 9 a 13 años que pasaron más tiempo en las redes sociales obtuvieron peores resultados en las pruebas de lectura, memoria y lenguaje dos años después. Según los especialistas, estas plataformas tecnológicas podrían estar costando gran parte de capacidad cerebral adolescente. La investigación fue publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA).
“Este estudio encontró que algunos niveles bajos de uso de las redes sociales se asociaron con unos resultados cognitivos más pobres”, expresó el investigador principal, Jason Nagata, profesor asociado de pediatría de la Universidad de California, en un comunicado de prensa.
“Nuestros resultados sugieren que el cerebro de la adolescencia temprana podría ser particularmente sensible a la exposición a las redes sociales, lo que subraya la importancia de una introducción apropiada para la edad a estas plataformas y una monitorización cuidadosa”, agregó.
La auditoría de 2018 de Van Cleef & Arpels detalló con precisión la vulnerabilidad del balcón de la galería de Apolo, el mismo acceso que usaron los ladrones para robar joyas valuadas en 100 millones de dólares.
El Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó el documento "Una caro. Elogio de la monogamia", que reafirma la indisolubilidad y la monogamia del matrimonio católico.
Orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude en TailandiaEl Mundo26/11/2025
Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la magnate de los medios, Jakapong Jakrajutatip (Anne Jakrajutatip), copropietaria del certamen Miss Universo, por presunto fraude.
Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control y detienen al presidente EmbalóEl Mundo26/11/2025
Oficiales militares de Guinea-Bissau anunciaron este miércoles que tomaron el "control total" del país, cerraron las fronteras y suspendieron el proceso electoral.
La política arancelaria de Donald Trump hacia China desató un caos de suministro que afecta gravemente a los pequeños comerciantes (pymes) minoristas en EEUU justo antes del Black Friday y Navidad.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.