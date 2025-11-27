Dos soldados baleados cerca de la Casa Blanca: refuerzan la seguridad en Washington

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles cerca de la Casa Blanca. Lo informó AP.

Ambos efectivos se encuentran gravemente heridos, indicó el director del FBI, Kash Patel, al aclarar versiones erradas que los habían reportado como muertos. “Dos de nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en un espantoso acto de violencia. Recibieron disparos. Se encuentran en estado crítico”, dijo en una conferencia de prensa.

Poco antes el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, publicó en X que ambas víctimas habían fallecido a causa de las heridas. Uno de ellos recibió un disparo en la cabeza. Poco después se retractó y dijo que estaba recibiendo “versiones contradictorias”.

Según la alcaldesa Muriel Bowser, se trató de un “tiroteo dirigido” contra los guardias.

Tras el tiroteo, se anunció el despliegue adicional de 500 militares en Washington, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una visita a República Dominicana. “Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que hagamos de Washington, DC (una ciudad) segura y hermosa”, dijo Hegseth.

El incremento planeado de tropas elevará a más de 2500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la capital estadounidense.

Donald Trump no estaba en la Casa Blanca al momento del tiroteo

El presidente Donald Trump estaba en su campo de golf en West Palm Beach, en la Florida, cuando ocurrió el tiroteo.

Trump advirtió en un comunicado en redes sociales que el “animal” que disparó contra los efectivos “pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional, y a todos nuestros militares y policías. Estas son verdaderamente grandes personas”, escribió Trump en Truth Social. “Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la oficina de la Presidencia, estamos con ustedes”, dijo.

Cientos de miembros de la Guardia Nacional del distrito y de varios estados han estado patrullando la capital de la nación después de que Trump emitiera en agosto una orden de emergencia en la capital, federalizando la fuerza policial local y enviando a la guardia desde ocho estados y el Distrito de Columbia.

Cómo fue el tiroteo

El tiroteo ocurrió en la esquina de las calles 17 y H, aproximadamente a dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca.

La zona fue cerrada y decenas de vehículos de policía y otras fuerzas de seguridad locales y nacionales fueron enviados al lugar.

Los socorristas transportaron a los tres heridos a un hospital, según Vito Maggiolo, el oficial de información pública de los Servicios de Bomberos y Emergencias de DC. El tirador fue herido de gravedad.

La Fuerza de Tarea Conjunta de DC confirmó que respondieron al incidente tras los reportes del tiroteo. El Departamento de Policía Metropolitana también dijo que estaba en el lugar. Al menos un helicóptero aterrizó en el complejo de monumentos National Mall.

La presencia de la Guardia Nacional en la capital ha sido un tema polémico durante meses, alimentando una batalla judicial y un debate de política pública más amplio sobre el uso de las fuerzas armadas por parte del gobierno federal para combatir lo que los funcionarios describen como un problema de delincuencia fuera de control.

Trump emitió una orden de emergencia en agosto que federalizó la fuerza policial local y envió tropas de la Guardia Nacional de ocho estados y el Distrito de Columbia.

La orden expiró un mes después, pero las tropas permanecieron. Los soldados han patrullado vecindarios, estaciones de tren y otros lugares, han participado en retenes en caminos y también han sido asignados a la recolección de basura y a la vigilancia de eventos deportivos.

La semana pasada, un juez federal ordenó el fin del despliegue, pero también suspendió su orden por 21 días para permitir que el gobierno federal tuviera tiempo de retirar las tropas o apelar la decisión.

Con información de AP, AFP y Reuters