Compra de autos usados: “El 08 no alcanza”

En declaraciones en Aries, el abogado y columnista Napoleón Gambetta recomendó a quienes compren un automóvil usado firmar un boleto de compraventa —además del formulario 08— y dejar asentado por escrito el estado del vehículo, los montos y la modalidad de pago.

“Muchas veces te dicen ‘está impecable’ y después aparecen choques disimulados o fallas. Por eso conviene que conste por escrito cómo se entrega el auto”, explicó. Señaló que el boleto puede hacerse como instrumento privado con firma certificada y que su costo es bajo en comparación con los conflictos que evita.

Gambetta sugirió no avanzar si el vendedor se rehúsa a firmar: “Si alguien no quiere dejar constancias, algo raro hay”. También recordó guardar recibos y respaldos de pago, especialmente en operaciones en efectivo.

Por último, adelantó que en su próxima columna abordará los planes de ahorro y compras en cuotas, un rubro con “mucha litigiosidad” por intereses elevados, contratos leoninos y gastos administrativos.