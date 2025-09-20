“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazó

River visita a Atlético Tucumán con la meta de liderar la tabla: horario, TV y formacionesDeportes20/09/2025
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.Deportes20/09/2025
Este sábado, Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid y tuvo una actuación que despertó elogios y aplausos entre los hinchas merengues. El argentino estuvo desde el arranque en el triunfo 2-0 ante el Espanyol y fue reemplazado a los 77 minutos. En la conferencia de prensa, Xabi Alonso reveló una actitud inesperada del argentino.
Desde su llegada al equipo español, el ex-River es muy tenido en cuenta por su técnico y acumula titularidades. El habilidoso futbolista tiene un protagonismo importante en el conjunto blanco y este sábado volvió a estar cerca de convertir su primer tanto y asistencia.
Tras un buen partido, Mastantuono fue reemplazado a los 77 minutos y en su lugar ingresó Brahim Díaz. El argentino no estuvo de acuerdo con la decisión de su DT y en la conferencia de prensa, Xabi Alonso reveló la frase que le dijo el argentino tras la sustitución.
“Franco también quería seguir jugando, me decía: ‘¿me cambias a mí?’, Le digo ‘sí, Franco, te cambio a ti’”, contó el español tras ser consultado sobre el enojo de Vinicius, qeu también fue reemplazado.
Y agregó: “Franco también se ha marchado un poco enfadado. Me ha preguntado y cuando le he dicho que sí, pues he visto que no se ha puesto muy contento. Bueno, al final a todos les sucede, pero estoy contento con el partido que ha hecho Vini, con el partido que ha hecho Franco... Necesitas también en momentos puntuales gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos”.
Con este triunfo, el Real Madrid se mantiene como lider de la Liga de España con cinco victorias en cinco partidos.
Con información de TN
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.
Captado en cámara, al italiano se lo vio más que frustrado luego de los choques de sus pilotos durante la clasificación. Su gesto se volvió viral en redes.
Luego de quedar relegado a la 16ª posición por un choque en la clasificación, el argentino charló con los medios y analizó los motivos detrás del incidente.
Tanto el argentino como el francés chocaron sobre el final de la primera instancia de clasificación y quedaron relegados a los últimos puestos de cara a la largada del domingo.
A raíz del audio publicado por la Confederación, el 'Mengao' pedirá que el extremo ecuatoriano reciba una amnistía y pueda jugar el partido de vuelta en el UNO. Tomará como antecedente lo ocurrido en La Bombonera.
El delantero sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y estará al menos tres semanas fuera de las canchas. Se perderá la revancha ante Palmeiras, el duelo por Copa Argentina con Racing y varios compromisos del Clausura.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
La Subsecretaría de Defensa Civil intervino con los brigadistas forestales en un incendio de pastizales registrado en la zona sur de la ciudad durante las primeras horas de la tarde. Continúan los trabajos de enfriamiento.
La enfermedad se transmite por contacto físico estrecho de persona a persona, cara a cara, piel con piel, boca con boca, boca con piel o a través de contacto íntimo.
Con el funcionamiento de 10.908 paneles, Mina Lindero incorpora un sistema de energía solar y baterías de litio que reducen en un 40% el uso de combustibles fósiles.
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, destacó la necesidad de integrar a las provincias con infraestructura, conectividad y un nuevo esquema de coparticipación federal.