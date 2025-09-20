“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazó

El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.

Este sábado, Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid y tuvo una actuación que despertó elogios y aplausos entre los hinchas merengues. El argentino estuvo desde el arranque en el triunfo 2-0 ante el Espanyol y fue reemplazado a los 77 minutos. En la conferencia de prensa, Xabi Alonso reveló una actitud inesperada del argentino.

Desde su llegada al equipo español, el ex-River es muy tenido en cuenta por su técnico y acumula titularidades. El habilidoso futbolista tiene un protagonismo importante en el conjunto blanco y este sábado volvió a estar cerca de convertir su primer tanto y asistencia.

Tras un buen partido, Mastantuono fue reemplazado a los 77 minutos y en su lugar ingresó Brahim Díaz. El argentino no estuvo de acuerdo con la decisión de su DT y en la conferencia de prensa, Xabi Alonso reveló la frase que le dijo el argentino tras la sustitución.

“Franco también quería seguir jugando, me decía: ‘¿me cambias a mí?’, Le digo ‘sí, Franco, te cambio a ti’”, contó el español tras ser consultado sobre el enojo de Vinicius, qeu también fue reemplazado.

Y agregó: “Franco también se ha marchado un poco enfadado. Me ha preguntado y cuando le he dicho que sí, pues he visto que no se ha puesto muy contento. Bueno, al final a todos les sucede, pero estoy contento con el partido que ha hecho Vini, con el partido que ha hecho Franco... Necesitas también en momentos puntuales gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos”.

Con este triunfo, el Real Madrid se mantiene como lider de la Liga de España con cinco victorias en cinco partidos.

