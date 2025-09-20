Luego de la suspensión indefinida del programa nocturno del presentador, debido a sus dichos por el asesinato de Charlie Kirk, el Presidente estadounidense aseguró que las cadenas de TV son “un brazo del Partido Demócrata”.
Trump y Xi afinan acuerdo sobre uso de TikTok en EE.UU.
El presidente estadounidense afirmó que un acuerdo con China para que TikTok pueda seguir funcionando en el país "está en camino", tras un diálogo telefónico con el gobernante del gigante asiático, Xi Jinping.El Mundo20/09/2025
La empresa matriz de TikTok, ByteDance, prometió este sábado que su filial de Estados Unidos prestará "un buen servicio a la amplia base de usuarios" del país norteamericano, pocas horas después de la llamada telefónica entre el mandatario chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
En un escueto comunicado difundido por medios locales, ByteDance, con sede en Pekín, expresó su agradecimiento a Xi y Trump "por su preocupación" en torno a TikTok, una plataforma de videos cortos que ha estado en el centro de las discusiones entre ambos líderes.
"ByteDance, de acuerdo con los requisitos de la legislación china, seguirá promoviendo los trabajos pertinentes para que la filial estadounidense de TikTok continúe prestando un buen servicio a la amplia base de usuarios en Estados Unidos", señaló la compañía, sin brindar más detalles al respecto.
En declaraciones a los reporteros desde la Casa Blanca, Trump afirmó este viernes que un acuerdo con China para que TikTok pueda seguir funcionando en el país "está en camino", y subrayó que el pacto permitirá a Estados Unidos tener un "control férreo" sobre el contenido que se comparte en la aplicación, muy popular entre los jóvenes.
Trump y Xi se mostraron satisfechos tras conseguir avances en el acuerdo durante su llamada telefónica, donde también trataron de acercar posturas en temas comerciales.
En un mensaje en su red social Truth Social, Trump calificó la charla de "muy productiva" y añadió que agradece "la aprobación sobre TikTok" y los progresos obtenidos, aunque no dio ningún dato concreto sobre el acuerdo marco, preacordado ya en la reunión que representantes de Washington y Pekín celebraron esta semana en Madrid.
Xi respeta "voluntad de las empresas" para negociar
El líder chino, por su parte, dijo en un comunicado compartido por medios estatales que "respeta la voluntad de las empresas" de ambos países, que deben negociar un modelo que evite que la plataforma deje de operar en suelo estadounidense.
En 2024 el Congreso estableció que para que TikTok no sea cerrada en EE.UU. la sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano debe quedar lo suficientemente desligada de ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.
La Casa Blanca había dicho que ByteDance podría tener una participación pequeña en la nueva sociedad operadora, aunque las palabras de Xi apuntan a que China podría haber logrado de EE.UU. un marco que favorezca más a la matriz china o a otras corporaciones del gigante asiático.
A falta de que los detalles importantes del pacto se ratifiquen, esta semana Trump amplió -por cuarta vez este año- el plazo para que TikTok pueda seguir disponible en territorio estadounidense, donde funcionará al menos hasta el 16 de diciembre.
Con información de efe, dpa
Jonathan “Speedy” González, de 31 años, murió por disparos de arma de fuego en el interior de una vivienda en la provincia de Esmeraldas.
El ataque informático produjo retrasos y cancelaciones al dañar los sistemas de facturación en aeropuertos como los de Bruselas, Berlín y Londres.
Tres cazas rusos ingresaron a Estonia y obligaron a una patrulla de aviones de la OTAN a intervenirEl Mundo19/09/2025
Tres cazas rusos MIG-31 violaron el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos sobre una isla de ese país en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la OTAN a intervenir.
El presidente de Francia expresó su preocupación por cómo la intervención militar de Israel está "destruyendo completamente la imagen y credibilidad" del país debido a las 65.100 víctimas civiles.
Un conductor de un camión, que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, abrió fuego en Allenby, ubicado entre Cisjordania y Jordania.
Del 70% a la incertidumbre: Milei llega a Córdoba con candidatos sin peso y encuestas en rojoPolítica19/09/2025
Tras arrasar en 2023, el Presidente vuelve a un territorio clave para apuntalar a Gonzalo Roca y la lista libertaria, marcada por candidatos sin trayectoria propia, la interna con el PRO y una caída en las encuestas.
Virus creados por inteligencia artificial eliminan bacterias en laboratorioCiencia & Tecnología19/09/2025
Un equipo de científicos ha logrado un avance que redefine los límites de la biotecnología: por primera vez, virus diseñados por inteligencia artificial han demostrado ser capaces de eliminar bacterias en condiciones de laboratorio.
Día de la Sanidad: el lunes, los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgenciasSalta20/09/2025
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.
Sáenz: “Nos unamos para defender a Salta de uno de los gobiernos más centralistas de la historia”Política19/09/2025
En Güemes, el Gobernador fue el orador principal que cerró el encuentro entre los candidatos del Frente Primero los Salteños con concejales de toda la provincia. “Que con los votos se escuche el grito del gigante dormido”, dijo.
Se realizó un trabajo de sofocamiento por incendio forestal en la zona sur de la ciudadSalta19/09/2025
La Subsecretaría de Defensa Civil intervino con los brigadistas forestales en un incendio de pastizales registrado en la zona sur de la ciudad durante las primeras horas de la tarde. Continúan los trabajos de enfriamiento.