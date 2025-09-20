Matan a otro futbolista en Ecuador, el tercero en septiembre

Sarampión: Bolivia, Argentina y Paraguay encabezan la lista de contagios en SudaméricaEl Mundo20/09/2025
Jonathan “Speedy” González, de 31 años, murió por disparos de arma de fuego en el interior de una vivienda en la provincia de Esmeraldas.El Mundo20/09/2025
El futbolista ecuatoriano Jonathan González, que jugó en Olimpia de Paraguay y León de México, murió este viernes en un ataque armado, con lo que suman tres deportistas asesinados en lo que va de septiembre en Ecuador, informó la policía.
"Speedy" González, de 31 años, presentaba "heridas causadas por arma de fuego", señaló la Policía. Una segunda víctima que no fue identificada falleció cuando era trasladada a un hospital.
El ataque armado ocurrió dentro de una vivienda en la costera provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia y azotada por bandas del narcotráfico enfrentadas entre sí. La Policía no ha señalado las causas del crimen.
En medio de la escalada de violencia en el país los homicidios treparon de 6 por cada 100.000 habitantes en 20018 a 38 en 2024, con el récord de 47 en 2023.
Con la muerte del jugador del equipo 22 de Julio, de la Serie B, suman tres futbolistas fallecidos en el mes de septiembre producto de la violencia en Ecuador, antes considerado una isla de paz en medio de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.
El miércoles 10 de septiembre un ataque armado en la costera ciudad de Manta (suroeste) ocasionó la muerte de Maicol Valencia y Leandro Yépez, ambos jugadores del equipo Exapromo Costa, de la segunda categoría.
Yépez había quedado malherido por las balas y falleció días después en el hospital. De acuerdo con el club, los futbolistas fueron víctimas colaterales ya que el ataque no estaba dirigido a ellos.
González también jugó en los clubes ecuatorianos Liga de Quito e Independiente del Valle. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), así como los clubes locales, expresaron sus condolencias a la familia del deportista.
Con información de afp, Primicias
Canadá, México y Estados Unidos, en Norteamérica, concentran el 96 % de la carga regional de sarampión este año.
Luego de la suspensión indefinida del programa nocturno del presentador, debido a sus dichos por el asesinato de Charlie Kirk, el Presidente estadounidense aseguró que las cadenas de TV son “un brazo del Partido Demócrata”.
El presidente estadounidense afirmó que un acuerdo con China para que TikTok pueda seguir funcionando en el país "está en camino", tras un diálogo telefónico con el gobernante del gigante asiático, Xi Jinping.
El ataque informático produjo retrasos y cancelaciones al dañar los sistemas de facturación en aeropuertos como los de Bruselas, Berlín y Londres.
Tres cazas rusos MIG-31 violaron el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos sobre una isla de ese país en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la OTAN a intervenir.
El presidente de Francia expresó su preocupación por cómo la intervención militar de Israel está "destruyendo completamente la imagen y credibilidad" del país debido a las 65.100 víctimas civiles.
Tras arrasar en 2023, el Presidente vuelve a un territorio clave para apuntalar a Gonzalo Roca y la lista libertaria, marcada por candidatos sin trayectoria propia, la interna con el PRO y una caída en las encuestas.
Un equipo de científicos ha logrado un avance que redefine los límites de la biotecnología: por primera vez, virus diseñados por inteligencia artificial han demostrado ser capaces de eliminar bacterias en condiciones de laboratorio.
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.
En Güemes, el Gobernador fue el orador principal que cerró el encuentro entre los candidatos del Frente Primero los Salteños con concejales de toda la provincia. “Que con los votos se escuche el grito del gigante dormido”, dijo.
La Subsecretaría de Defensa Civil intervino con los brigadistas forestales en un incendio de pastizales registrado en la zona sur de la ciudad durante las primeras horas de la tarde. Continúan los trabajos de enfriamiento.