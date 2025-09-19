Triatlón de Primavera: habrá un operativo de tránsito en la zona del natatorio Perón

Este domingo 21 desde las 8 horas se realizará un operativo por el Triatlón de Primavera. Habrá cortes totales, media calzada y despejes alrededor del natatorio Perón.

Los cortes totales serán en calle Caseros y Olavarría, y en Ayacucho y Urquiza, mientras que se cortará media calzada en Coronel Moldes y Caseros y en Alvarado y Coronel Moldes. Además habrá una zona donde se realizará el despeje vehicular y será en Ayacucho, desde Pasaje Ibarguren hasta Alvarado.

Esto se realiza con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad en el perímetro donde se desarrollará la carrera.

Se solicita a la comunidad tomar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal uniformado que se encontrará ubicado en cada esquina.