Triatlón de Primavera: habrá un operativo de tránsito en la zona del natatorio Perón

Habrá cortes totales, media calzada y despejes alrededor del natatorio Perón, lugar donde se desarrollará la competencia, este domingo 21 desde las 8. Se solicita a la comunidad utilizar vías alternativas y atender las indicaciones del personal uniformado.

Salta19/09/2025

natatorio Perón

Este domingo 21 desde las 8 horas se realizará un operativo por el Triatlón de Primavera. Habrá cortes totales, media calzada y despejes alrededor del natatorio Perón.

Los cortes totales serán en calle Caseros y Olavarría, y en Ayacucho y Urquiza, mientras que se cortará media calzada en Coronel Moldes y Caseros y en Alvarado y Coronel Moldes. Además habrá una zona donde se realizará el despeje vehicular y será en Ayacucho, desde Pasaje Ibarguren hasta Alvarado.

Esto se realiza con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad en el perímetro donde se desarrollará la carrera.

Se solicita a la comunidad tomar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal uniformado que se encontrará ubicado en cada esquina. 

